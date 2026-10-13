Neki ljudi su rođeni sa prirodnom sposobnošću da komanduju, donose odluke i vode druge. A tu su i oni koji, čak i kada pokušavaju da budu strogi, završe kao ljupki haos van kontrole.
Ribe
Ribe su previše nežne i saosećajne da bi bile autoritet. Oni su tip šefa koji na sastanku kaže: "Možemo da pokušamo da budemo malo produktivniji, ali ako ne uspemo, nema veze, važno je da se osećamo dobro!"
Deca ih ubeđuju da ne moraju rano da spavaju, a pas ih vuče na drugu stranu planirane rute za šetnju. NJihov autoritet? Ne postoji. NJihova toplina? Beskonačno.
Blizanci
Blizanci su puni ideja, anegdota i... hronične nepredvidljivosti. Kada pokušavaju da uspostave autoritet, često se zapliću u sopstvene misli. Zamislite učitelja Blizanca koji strogo kaže: "Svi se smirite! Uzgred, da li ste znali da je Ajnštajn bio loš u školi?"
Pravila im odgovaraju sve dok su zanimljiva, a ako ih niko ne poštuje – velika je šansa da će njihova pažnja već biti negde drugde.
Strelac
Strelac jednostavno ne voli kontrolu, a ne voli ni sopstveni autoritet. Oni su lideri koji sve prepuštaju sudbini i kažu: "Pa, rešićemo to nekako". NJihova spontanost i opuštenost ih čine zabavnim, ali ako očekujete strogu ruku pravde, na pogrešnoj ste adresi.
Deca ih vole jer nema kazni, a kolege jer se nikada ne ljute kada zakasniš na sastanak.
(Index.hr)