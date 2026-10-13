Neki ljudi su rođeni sa prirodnom sposobnošću da komanduju, donose odluke i vode druge. A tu su i oni koji, čak i kada pokušavaju da budu strogi, završe kao ljupki haos van kontrole.

Ribe

Ribe su previše nežne i saosećajne da bi bile autoritet. Oni su tip šefa koji na sastanku kaže: "Možemo da pokušamo da budemo malo produktivniji, ali ako ne uspemo, nema veze, važno je da se osećamo dobro!"

Deca ih ubeđuju da ne moraju rano da spavaju, a pas ih vuče na drugu stranu planirane rute za šetnju. NJihov autoritet? Ne postoji. NJihova toplina? Beskonačno. Foto: Depozitfoto/Surgay

Blizanci

Blizanci su puni ideja, anegdota i... hronične nepredvidljivosti. Kada pokušavaju da uspostave autoritet, često se zapliću u sopstvene misli. Zamislite učitelja Blizanca koji strogo kaže: "Svi se smirite! Uzgred, da li ste znali da je Ajnštajn bio loš u školi?"

Pravila im odgovaraju sve dok su zanimljiva, a ako ih niko ne poštuje – velika je šansa da će njihova pažnja već biti negde drugde. Foto: Depositphotos/inkoly

Strelac

Strelac jednostavno ne voli kontrolu, a ne voli ni sopstveni autoritet. Oni su lideri koji sve prepuštaju sudbini i kažu: "Pa, rešićemo to nekako". NJihova spontanost i opuštenost ih čine zabavnim, ali ako očekujete strogu ruku pravde, na pogrešnoj ste adresi.

Deca ih vole jer nema kazni, a kolege jer se nikada ne ljute kada zakasniš na sastanak.

(Index.hr)

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