Idealna količina soli za kiseljenje kupusa obično se kreće između 2 odsto i 3 odsto od težine kupusa.

Kako izračunati pravu količinu?

Težina kupusa: Prvo, izmerite koliko kupusa imate. Na primer, ako imate 5 kilograma kupusa.

Preračunavanje soli:

Za 2%: 5 kg × 0.02 = 0.1 kg (100 g) soli

Za 3%: 5 kg × 0.03 = 0.15 kg (150 g) soli

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Foto: Depositphotos/Syda_Productions

 

Dakle, za 5 kilograma kupusa, trebalo bi da dodate između 100 g i 150 g soli, u zavisnosti od vašeg ukusa i željenog stepena kiselosti.

Foto: Depositphotos/Melica

 

Šta još treba znati?

Raspodela soli: Dobro je posoliti kupus postepeno, mešajući ga kako bi se so ravnomerno rasporedila.

Fermentacija: Nakon dodavanja soli, kupus treba dobro gnječiti kako bi ispustio sokove, što će pomoći u fermentaciji.

(Informer)

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