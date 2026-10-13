Idealna količina soli za kiseljenje kupusa obično se kreće između 2 odsto i 3 odsto od težine kupusa.
Kako izračunati pravu količinu?
Težina kupusa: Prvo, izmerite koliko kupusa imate. Na primer, ako imate 5 kilograma kupusa.
Preračunavanje soli:
Za 2%: 5 kg × 0.02 = 0.1 kg (100 g) soli
Za 3%: 5 kg × 0.03 = 0.15 kg (150 g) soli
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Dakle, za 5 kilograma kupusa, trebalo bi da dodate između 100 g i 150 g soli, u zavisnosti od vašeg ukusa i željenog stepena kiselosti.
Šta još treba znati?
Raspodela soli: Dobro je posoliti kupus postepeno, mešajući ga kako bi se so ravnomerno rasporedila.
Fermentacija: Nakon dodavanja soli, kupus treba dobro gnječiti kako bi ispustio sokove, što će pomoći u fermentaciji.
(Informer)