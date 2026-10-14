Bura oko Jakova Jozinovića se ne stišava od trenutka kada je na mreži X objavljen stari snimak na kojem se čuje kako u prepunom klubu izvodi pesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona.

Iako se pevač oglasio dan kasnije i istakao da je snimak nastao pre dve godine, kada je imao 19 i gradio svoj put na muzičkoj sceni, istakavši da on nije političar već muzičar, nezadovoljstvo dela javnosti u Srbiji se s mreža prelilo na pokretanje peticija. Foto: M. M./ATAImages

U njima se traži zabrana njegovih nastupa, pa čak i ulaska u našu zemlju, što su sada preneli i mediji u Hrvatskoj i istakli da na jednoj od njih Jakov ima tek 4 potpisa koji podržavaju zabranu.

Ono što se izdvaja jesu komentari čitalaca tekstova objavljenih u hrvatskim medijima, pa se tako na Index-u može pročitati i: "Što da se ljutimo na Srbe, pa mi njima zabranili Bajagu".

Evo još nekih komentara u kojima se ističe podrška za ovakvu odluku i negodovanja ovdašnje javnosti:

"Apsolutna podrška. Neka zabrane svim našim pevačima. Ako mi možemo dozvoljavati onim "braniteljima" da svaki put zbog njih bude otkazan Bajaga, onda nemamo šta da cvilimo kad oni urade isto. Doduše, oni brane s pravom. Pesme onog posleratnog profitera koji zarađuje na lažnom domoljublju treba zabraniti i u Hrvatskoj", napisao je jedan čitalac,a potom drugom koji je komentarisao njegovu izjavu dodao: "Ne slušam Jakova i nije bitno da li je Jakov ili bilo koji drugi naš pevač. Mi njima branimo jer možemo, što smo se našli uvređeni kad oni brane nama?".

Drugi čitalac je pozvao "branitelje" da udare reciprocitet i zabrane cajke, nakon čega je drugi odgovorio: "A gde će deca da im izlaze i šta će da pevaju po kafanama?". Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

Bilo je i komentara u kojima se ističe da je Jakov "rođen u ovom veku i ima dobru energiju", ali da su se na njega "okomili i ovi iz Srbije i iz Hrvatske", ali i da je veća sramota što je pola miliona ljudi bilo na Tompsonovom koncertu.

"Činjenica je da je velika sramota javno izvoditi pesme iz Tompsonovog repertoara. Ali dečko nije vikao ustaški pozdrav. Pola miliona Hrvata na Hipodromu je sramota. Ostalih 3 miliona se stide".

Pojedini su istakli da "dobitnici Nobelove nagrade nisu dobili pažnju kao Jakov Jozinović", kao i "da se dva primitivna balkanska plemena takmiče koje je gluplje", kao i da "nema razlike između ove zabrane i zabrane srpskim pevačima da nastupaju u Hrvatskoj".

(Mondo)

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