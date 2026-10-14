"Hej, Ilone Mask, veliki čoveče, opet se igraš politike preko svojih proizvoda? Mi, tvoji evropski korisnici, pratimo šta radiš", napisao je Sikorski na X-u.

Ukrajinci su morali da otkažu neke misije

NJegova izjava usledila je posle izveštaja iz Ukrajine da su neki Starlinkovi terminali počeli da gube vezu tokom kretanja velikom brzinom, što je ometalo operacije dronova.

Serhij "Fleš" Beskrestnov, savetnik ukrajinskog predsednika za odbrambene tehnologije, objavio je na Telegramu da je SpejsIks tokom noći uveo ograničenja bez prethodnog obaveštenja ukrajinskim odbrambenim snagama.

Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again? As your European customers, we are watching you. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2026

Prema Beskrestnovu, ograničenje se odnosilo na vojni paket usluge Staršild i obuhvatalo je terminale koji se kreću brzinom većom od 100 milja na sat (160 kilometara na sat). Naveo je da je zbog toga ometeno nekoliko misija te je promenu povezao sa političkom situacijom.

Ukrajinski 7. korpus za brzo delovanje potvrdio je Rojtersu da je primetio prekide veze u trajanju od 10 do 20 sekundi već pri brzinama od samo 110 do 120 kilometara na sat. Dronovi su nastavili da lete, ali zbog prekida ih je bilo teže kontrolisati, pa su neke misije morale da budu otkazane. Foto: Harun Ozalp/AFP/Profimedia, Depositphotos/Helen_F/3DSculptor

Sikorski se i prošle godine sukobio sa Maskom

Podrugljivo obraćanje poljskog šefa diplomatije podseća na njegov sukob sa Maskom iz marta 2025. godine oko pouzdanosti Starlinka u Ukrajini. Sikorski je tada rekao da Poljska godišnje plaća oko 50 miliona dolara za pristup toj usluzi u Ukrajini te da će potražiti drugog dobavljača ako se SpejsIks pokaže nepouzdanim.

"Začepi, mali čoveče", odgovorio mu je Mask. Naknadno je poručio da nikada neće isključiti Starlinkove terminale u Ukrajini, bez obzira na neslaganja oko političkih pitanja.

I drugi evropski čelnici tražili su od Maska da Ukrajini omogući širi pristup Starlinku. U septembru je finski predsednik Aleksander Stub pozvao Maska da omogući pokrivenost Starlinkom u područjima oko ruskih položaja sa balističkim projektilima. Tvrdio je da bi Ukrajina uništavanjem tih projektila pre lansiranja mogla da spasi živote civila.

BONUS VIDEO: