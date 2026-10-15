Strelac

Strelčevi su stalno u pokretu, pa im dom često služi kao usputna stanica između dva plana. Sređivanje im je na listi "kad budem imao vremena", ali to vreme nekako uvek pobegne.

Nered kod njih često nije prljavština, nego tragovi života: ranac u hodniku, suveniri na stolu i jakna na prvoj stolici. 

Foto: Depozitfoto/Surgay

 

Blizanci 

Blizanci vole dinamiku, informacije i stalne promene, pa im urednost retko bude prioritet. NJihov nered izgleda kao da se u istom prostoru odvija pet različitih dana odjednom: knjiga, laptop, šolja, beleške, punjač.

Često znaju gde je šta, ali samo oni, i to dok im neko ne "pomogne" da srede.

Ribe 

Ribe su emotivne i maštovite, a praktične sitnice poput slaganja ormara lako im skliznu s radara. Kad im je glava puna osećanja, kreativnosti ili briga, sređivanje im deluje kao pregrub povratak u realnost.

U njihovom prostoru često ćete pronaći "meki haos": ćebad, sveće, sitnice i hrpice koje čekaju "bolji trenutak".

Foto: Depositphotos/littlepaw

 

Vodolija

Vodolije su originalne i mentalno stalno u nekoj ideji, pa fizički prostor često ostane u drugom planu. Oni će radije složiti genijalno rešenje za nešto veliko, nego se baviti razvrstavanjem čarapa.

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(Večernji.hr)

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