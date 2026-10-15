Ona navodi da ju je grupa tinejdžera tokom vožnje vređala, uznemiravala i gađala zgužvanim papirićima, a da ju je jedan od mladića čak i udario.

Incident se, prema informacijama koje je turistkinja objavila uz snimak, dogodio 13. oktobra, a ponašanje grupe mladih opisala je kao otvoreno rasističko maltretiranje.

Kako je navela, reč je o tinejdžerima za koje procenjuje da nemaju više od 17 ili 18 godina. Foto: Printskrin/Instagram/theasiangirlabroad

Na video-snimku koji je podelila na društvenim mrežama vidi se kako se okreće prema grupi mladih koja sedi iza nje i traži da prestanu da je uznemiravaju.

Međutim, u jednom trenutku prema njoj počinju da lete zgužvani papirići, dok turistkinja tvrdi da je jedan od mladića ustao i fizički je napao.

„Crna Goro, moraš bolje“

Autorka snimka navela je da je tokom svojih putovanja posetila čak 46 zemalja, ali da se nikada ranije nije susrela sa tako otvorenim oblikom ponašanja koje je doživela kao rasističko.

– Crna Goro, moraš bolje – napisala je u objavi.

Posebno ju je, kako ističe, iznenadilo to što se neprijatnost dogodila na području Kotora, jednog od najpoznatijih turističkih centara u Crnoj Gori, koji svake godine posećuje veliki broj stranih gostiju.

Turistkinja je podelila i negativne utiske o svom boravku u zemlji.

Navela je da je lokalnu kulturu doživela kao hladnu, a da su pojedini ljudi prema njoj bili neprijateljski nastrojeni.

Ipak, kako je istakla, nije očekivala da će doživeti incident koji je protumačila kao rasističko uznemiravanje.

Poručila da se više neće vratiti

Nakon neprijatnog iskustva, turistkinja je poručila da ne planira ponovo da poseti Crnu Goru, niti da je preporuči drugim putnicima.

Svojim pratiocima savetovala je da novac namenjen putovanjima potroše na nekim drugim destinacijama.

NJena objava privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama i pokrenula raspravu o ponašanju mladih prema stranim turistima.

Ipak, snimak prikazuje samo deo dešavanja u autobusu, pa na osnovu njega nije moguće utvrditi sve okolnosti koje su prethodile incidentu.

Više od 20.000 komentara

Ispod objave pojavilo se više od 20.000 komentara, a veliki broj korisnika osudio je ponašanje tinejdžera.

Među onima koji su reagovali bilo je i građana Crne Gore, koji su istakli da je reč o pojedinačnom slučaju i da ne bi trebalo donositi zaključke o čitavoj zemlji na osnovu postupaka jedne grupe mladih.

Sličan stav izneli su i pojedini strani turisti koji su ranije posećivali Crnu Goru.

– Nekoliko puta sam putovao kroz Crnu Goru i nikada nisam imao slično iskustvo. Uvek bih se vratio jer je zemlja prelepa, a ova deca ne bi trebalo da predstavljaju celu Crnu Goru – napisao je jedan od korisnika.

Iako su mnogi izrazili razumevanje za neprijatnost koju je turistkinja doživela, deo komentatora naglasio je da ponašanje pojedinaca ne bi trebalo poistovećivati sa odnosom čitave zemlje prema stranim gostima.

(Blic)

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