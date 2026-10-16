Iako je svaka veza priča za sebe i zavisi od truda i komunikacije, položaj zvezda u trenutku rođenja navodno otkriva naše osnovne potrebe i obrasce ponašanja.

Zbog toga se neki horoskopski znakovi slažu gotovo instinktivno, dok su drugi osuđeni na večitu borbu sa nerazumevanjem i različitim očekivanjima.

Ovan i Rak

Spoj vatre i vode na prvi pogled može delovati kao idealna ravnoteža, ali se u stvarnosti energija vatrenog Ovna i emotivnost Raka često sukobljavaju. Ovan je direktan, nagao i stalno u potrazi za akcijom, dok Rak žudi za sigurnošću, nežnošću i mirnim porodičnim okruženjem.

Ovnova neukrotiva potreba za slobodom lako može povrediti Raka, kome su potrebni stalna pažnja i potvrda emocija. S druge strane, Rakova sklonost detaljnoj analizi osećanja Ovnu može postati naporna i sputavajuća. U braku se ovaj par stalno lomi između želje za nezavisnošću i potrebe za bliskošću, teško pronalazeći zajednički jezik.

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Blizanci i Škorpija

Kombinacija vazdušnog Blizanca i vodene Škorpije u početku je često magnetski privlačna, ali se vremenom pretvara u iscrpljujuću borbu. Društveni i radoznali Blizanci neprestano traže nove podsticaje i vole ležernost u odnosima.

Nasuprot njima, Škorpija je intenzivna, strastvena i sklona posesivnosti, pa traži potpunu emotivnu predanost. Problem nastaje kada Škorpija počne da sumnja u Blizančevu prevrtljivost i površnost, dok se Blizanac oseća zarobljeno pod težinom Škorpijine kontrole i emotivnog intenziteta. Takav brak često je ispunjen nepoverenjem i psihološkim igrama. Foto: Depositphotos/gmac84

Lav i Bik

Ova dva znaka dele ljubav prema luksuzu, stabilnosti i životnim užicima, ali im je zajednička tvrdoglavost najveća prepreka. Vatreni Lav želi da bude u centru pažnje, očekuje divljenje i priznanje, dok zemljani Bik ceni mir, rutinu i materijalnu sigurnost.

U sukobima nijedan znak ne popušta – oboje su uvereni da su u pravu. Lav doživljava Bika kao previše sporog i nepopustljivog, dok Bik smatra Lava dramatičnim i egocentričnim. NJihov brak lako može da se pretvori u stalno nadmetanje za dominaciju, što vremenom iscrpljuje i najjača osećanja, prenosi Index.hr.

Naravno, astrologiju ne treba shvatati kao konačnu presudu. Svaka veza ima šansu za uspeh ako se zasniva na razumevanju, kompromisu i iskrenoj komunikaciji. Činjenica je da će parovi u ovim kombinacijama verovatno morati da ulože više truda kako bi prevazišli urođene razlike.

Ali upravo zato, ako u tome uspeju, njihova veza može postati primer da se uz dovoljno ljubavi i strpljenja mogu pobediti čak i zvezdane neprilike.

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