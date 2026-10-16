Zorana Nedić, supruga poznatijeg TV lica Žike Nikolića Šarenice, preminula je u 64. godini.

Ova tragična vest zadesila je porodicu omiljenog voditelja 10. oktobra. NJihov zajednički život i ljubav trajali su punih tri decenije.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

Zorana je bežala od medijske pažnje i javnog života, ali je bezuslovno pružala oslonac i podršku svom suprugu u braku koji su mnogi smatrali skladnim i uzornim. Žika i Zorana su zvanično stupili u brak 1995. godine, a iz svog ranijeg braka ona je imala ćerku Katarinu, koju je voditelj odmalena prihvatio i odgajao kao rođeno dete. Pre nekoliko godina par se preselio u stan na lokaciji Beograd na vodi, koji je voditelj kupio za njih.

Uspesi u ekonomiji 

Zorana je po struci bila ekonomista i tokom čitavog radnog veka uspešno se bavila tim poslom. Odluka da se nikada ne pojavljuje sa suprugom na javnim skupovima bila je njihov zajednički dogovor koji su dosledno poštovali.

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Iako o svom prvom braku u medijima gotovo nikada nije želeo da govori, Žika je o Zorani uvek pričao sa ogromnom ljubavlju i ponosom.

NJihovo poznanstvo započelo je sasvim slučajno 22. jula 1988. godine na železničkoj stanici, dok je on čekao prevoz ka Kalemegdanu. Splet okolnosti je hteo da Zorana ne stigne na svoj tramvaj za Novi Beograd, što je dovelo do njihovog susreta, a ubrzo potom i do odluke da započnu zajednički život.

(Kurir)

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