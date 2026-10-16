Jovana je za tu potrebu skinula donji deo i ostala samo u gaćicama, dok je preko nje stavljen peškirić.

U jednom trenutku on se pomerio i otkrio više nego što treba pa su svi mogli da vide Jovanin donji veš koji je bio crne boje.

- Mene svi pitaju na čemu sam? Neki misle da sam na alkoholu, neki na nedozvoljenim supstancama, a ja kažem da sam na struju. Ajde sada da objasnimo ljudima šta ćemo da radimo - rekla je Jovana tada. Foto: Jutjub printskrin/novo jutro

Kako je navela, ovaj studio je njena kuća i ona ima pravo i da šeta u bade mantilu, da legne na stolu za masažu i da odmara na istom u toku emisije.

Podsetimo, Jovana je jednom prilikom istakla da je njena velika želja da u budućnosti ima i kuću u elitnom naselju u Beogradu.

- Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - izjavila je Jeremićeva ranije za "Blic". Foto: Jutjub printskrin/novo jutro

- Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je pa dodala:

- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana, Printskrin Jutjub/Novo jutro, Antonio Ahel/ATA images

Inače, ona je po prvi put javno progovorila o teškom životnom periodu kroz koji je prošla, a o kojem do sada nije želela da govori. Ona je otkrila da joj je jedan rutinski lekarski pregled prošle godine spasao život, zbog čega danas posebno ističe koliko su redovne zdravstvene kontrole važne za svaku ženu.

- Obavezno idem dva puta godišnje na pregled dojki i ginekološke preglede. I reći ću samo da mi je jedan pregled prošle godine spasao život. O tome nikada nisam pričala javno, ali možda je sad pravi momenat da kažem, kada je sve prošlo. O nekim borbama uopšte nisam pričala u javnosti da me neki ljudi ne bi sažaljevali i da ne bih privlačila pažnju - rekla je voditeljka za "Srećne.rs".

Voditeljka nije želela da otkriva detalje zdravstvenog problema sa kojim se suočila, ali je naglasila da je i u najtežim životnim trenucima uspevala da ostane snažna.

Istakla je da nikada nije dozvolila da je problemi slome, čak ni onda kada su, prema njenim rečima, drugi ljudi posustajali.

- Ja sam jaka i bila sam jaka kada mi je bilo najteže u životu i kada su svi drugi poklekli, ja nisam. Zato uvek govorim o zdravlju žene i koliko je važno da žena ide da se pregleda - istakla je Jovana.

(Espreso)

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