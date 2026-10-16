Neda Ukraden je pre nekoliko godina kupila stan u Zagrebu, veličine 75 kvadratnih metra. Pevačica je odlučila da se osigura, pa je uzela i dve garaže u istoj zgradi, od po 18 kvadrata.

U pitanju je trosoban stan, koji ima dve spavaće sobe i jednu dnevnu, kupatilu, izdvojen WC, kuhinju i terasu. Prema pisanju hrvatskog portala "Imperijal", za ovu nekretninu Neda je izdvojila 117.000 evra.

Poznato je da Neda od ranije ima dva stana na Banovom Brdu, površine od oko 200 metara kvadratnih, a pre dve godine je kupila stan u naselju "Beograd na vodi" i to na ime njene ćerke Jelene Bilbije. Kako se procenjuje, vrednost ovog stana je oko 400.000 evra. Foto: R.Z./ATAImages

Odlučila je da svoje nekretnine ima i na primorju, te je kupila kuću u Leptanima u Boki Kotorskoj, koja ima oko 150 kvadrata, a čiju vrednost "Kurir" procenjuje na oko milion i po evra.

"Nekad se od izvođačkih i autorskih prava živelo izvanredno. Od ploče "Zora je svanula" napravila sam kuću u Imotskom. Od ploče na kojoj je bila pesma "Boli, boli" 1987. kupila sam stan u Beogradu. Samo od tantijema i prihoda koje su mi diskografske kuće isplatile", rekla je pevačica.

Takođe, u istom mestu poseduje i apartmane koje izdaje, te i na ovaj način zarađuje, a vrednost zgrade je oko 2 miliona evra. Neda je uložila i 200.000 evra u renoviranje kuće u Imotskom koja je srušena 1992. godine i tom prilikom izgradila bazen. Foto: Antonio Ahel/ATA images

"Vila ima tri sprata, a svaki po sto kvadrata. Sagradila sam ove apartmane uz pomoć kuma moje ćerke Jelene Velibora Jokića, koji je investitor. Na kraju sam se izborila za svoje zemljište i uložila u njega", rekla je Neda svojevremeno.

Uzimajući u obzir ove cifre, Neda ima oko 4.500.000 evra u nekretninama, skoro kao Goran Bregović. Možda bi imala i više da nije ostala bez dva stana u Sarajevu, kao i dva lokala u centru grada. Ona je to kasnije uspela da proda, ali po bagatelnoj ceni, piše "Kurir".

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