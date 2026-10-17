On je pozvao evropske lidere da obezbede dodatnih 70 milijardi evra za narednu godinu, navodeći da bi ta sredstva bila neophodna za odbranu zemlje i sprečavanje novog talasa izbeglica, prenosi "Politico".

Zelenski je pred evropskim liderima izneo procenu mogućih posledica daljeg razvoja sukoba, upozoravajući da bi veliki broj ukrajinskih građana mogao da napusti zemlju ukoliko se njena odbrana uruši.

– Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će krenuti ka Evropi. Zato tražimo da ostanemo snažni i da branimo svoju zemlju – poručio je Zelenski. Foto: Iks printskrin/NEXTA

Reč je o proceni ukrajinskog predsednika, a ne o potvrđenoj prognozi broja ljudi koji bi zaista mogli da napuste Ukrajinu.

Upozorenje o novom talasu izbeglica

Zelenski je pitanje mogućih migracija predstavio kao jedan od razloga zbog kojih bi evropske države trebalo da nastave finansijsku podršku Kijevu.

Prema njegovim rečima, posledice eventualnog ukrajinskog poraza ne bi bile ograničene samo na teritoriju Ukrajine, već bi se odrazile i na zemlje Evropske unije.

NJegova procena o 20 miliona potencijalnih izbeglica predstavlja upozorenje evropskim liderima na moguće razmere migracionog talasa.

Ipak, Zelenski nije izneo detaljnu metodologiju na osnovu koje je došao do tog broja, niti je precizirao u kom vremenskom periodu bi takvo kretanje stanovništva moglo da se dogodi.

Za narednu godinu traži još 70 milijardi evra

Pored upozorenja o izbeglicama, ukrajinski predsednik zatražio je i značajnu dodatnu finansijsku pomoć.

Iako je Ukrajini već predviđen evropski zajam od 90 milijardi evra, Zelenski je naveo da će za narednu godinu biti neophodno obezbediti još najmanje 70 milijardi.

Prema njegovoj proceni, ukupni troškovi rata tokom sledeće godine iznosiće oko 155 milijardi evra.

– Rat će sledeće godine koštati 155 milijardi evra, a od vas nam je potrebno još najmanje 70 milijardi za odbranu, naoružanje i našu otpornost. To je realan iznos i molim vas da obezbedite tu podršku – rekao je Zelenski.

On je objasnio da bi dodatni novac bio iskorišćen za vojne potrebe, nabavku naoružanja i jačanje domaćih proizvodnih kapaciteta.

Ukrajina planira da poveća proizvodnju dronova

Zelenski je naveo da bi dodatna finansijska sredstva omogućila Ukrajini da značajno poveća proizvodnju bespilotnih letelica.

– Ukrajina bi mogla da proizvede dva do tri puta više dronova, u zavisnosti od njihovog tipa – izjavio je.

Prema njegovim rečima, ukrajinska industrija raspolaže kapacitetima za proširenje proizvodnje, ali je za njihovo korišćenje neophodno obezbediti dodatno finansiranje.

Zahtev za novim sredstvima dolazi u trenutku kada se među zapadnim saveznicima razgovara o nastavku finansijske i vojne pomoći Ukrajini, kao i o mogućnostima postizanja primirja.

Zelenski o odnosima sa Trampom

Ukrajinski predsednik osvrnuo se i na odnose sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nakon neslaganja oko mogućeg energetskog primirja između Moskve i Kijeva.

Tramp se založio za obustavljanje napada na energetske objekte, uključujući ruske rafinerije nafte, dok ukrajinsko rukovodstvo insistira na uslovima koje smatra prihvatljivim za svoju zemlju.

Uprkos razlikama u stavovima, Zelenski je naglasio da sa američkim predsednikom uspeva da pronađe zajednički jezik.

– Uvek uspevamo da pronađemo zajednički jezik – rekao je Zelenski.

Dodao je da se u razgovorima sa međunarodnim partnerima rukovodi interesima Ukrajine i njenih građana.

Prema navodima četvoro diplomata Evropske unije upoznatih sa razgovorima u Briselu, evropski lideri nisu tražili od Zelenskog da ublaži svoje izjave o američkom predsedniku.

Hoće li Evropa obezbediti traženi novac?

Glavno pitanje nakon obraćanja ukrajinskog predsednika ostaje da li će evropske države prihvatiti njegov zahtev za dodatnih 70 milijardi evra.

Zelenski je pokušao da potrebu za finansijskom podrškom poveže ne samo sa nastavkom ukrajinske odbrane već i sa mogućim posledicama po evropske zemlje.

NJegovo upozorenje o 20 miliona izbeglica predstavlja najizrazitiji deo tog obraćanja, jer ukazuje na scenario koji bi, ukoliko bi se ostvario, imao značajne humanitarne, ekonomske i organizacione posledice za Evropu.

Za sada nije saopšteno da su evropski lideri postigli dogovor o obezbeđivanju dodatnih sredstava.

Takođe, ne postoje potvrđeni podaci da bi eventualni novi talas izbeglica dostigao broj koji je naveo Zelenski.

(Politiko)

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