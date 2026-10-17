Nekada se ispostavi da obećanje nije bilo iskreno, da prijatelj nije rekao sve što zna ili da partner izbegava temu koju je dugo gurao pod tepih. Kraj oktobra, prema astrološkim tumačenjima, mogao bi upravo takve trenutke da stavi u prvi plan za pojedine horoskopske znakove.

Ovaj period u astrologiji simbolično nosi temu preispitivanja odnosa, starih priča i poverenja. Retrogradna Venera od početka oktobra povezuje se sa vraćanjem nerešenih ljubavnih pitanja, dok joj se 24. oktobra pridružuje i retrogradni Merkur, što može doneti nesporazume i razgovore koji otkrivaju ono što je dugo ostalo neizgovoreno. Pun Mesec u Biku, 26. oktobra, dodatno naglašava teme sigurnosti, novca i vrednosti koje ne želimo da izgubimo. Foto: Depositphotos/Krakenimages.com, stevanovicigor, I_g0rZh

Za pojedine znakove ovo bi mogao da bude period u kojem će morati pažljivije da procene kome veruju i da li su neki odnosi zaista onakvi kakvima su ih do sada doživljavali.

Bik: Poverenje bi moglo da bude na najvećem testu

Bikovi vole stabilnost i teško podnose kada im neko naruši osećaj sigurnosti. Upravo zato bi kraj oktobra mogao da ih natera da preispitaju dogovore koje su smatrali čvrstim, posebno kada je reč o novcu ili zajedničkim obavezama.

Moguće je da će neko obećanje ostati neispunjeno ili da će saznati informaciju koja menja način na koji gledaju blisku osobu. To ne mora da znači ozbiljnu izdaju, ali bi moglo da ih navede da drugačije sagledaju odnos koji su do sada podrazumevali.

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Ni ljubavni život neće nužno ostati po strani. Razgovor koji se dugo odlagao mogao bi konačno da dođe na red, a neka prećutana pitanja više neće biti tako lako ignorisati.

Najveći izazov za Bikove biće da razlikuju činjenice od pretpostavki i da ne donose zaključke pre nego što saslušaju drugu stranu.

Lav: Ponos bi mogao da zakomplikuje ono što se lako rešava

Lavovi su navikli da se bore za ono što im je važno, ali upravo bi potreba da dokažu da su u pravu mogla da postane najveći izazov krajem oktobra.

Na poslu bi mogli da steknu utisak da neko ne ceni dovoljno njihov trud ili da pokušava da prisvoji zasluge za zajednički uspeh. U ljubavi bi stara rasprava mogla ponovo da ispliva na površinu, naročito ako obe strane budu insistirale na tome ko je bio u pravu. Foto: jvphoto / Alamy / Profimedia

Astrološka simbolika ovog perioda savetuje Lavovima da više pažnje obrate na tuđe postupke nego na prve utiske. Nije svako razočaranje izdaja, a mirna reakcija ponekad otkriva mnogo više od burne rasprave.

Najvažnije je da ne dozvole da povređeni ponos pokvari odnos koji ima prostora da se popravi.

Škorpija: Stare sumnje i nerešene priče vraćaju se u prvi plan

Za Škorpije bi kraj oktobra mogao da bude najintenzivniji deo meseca. Ovaj znak se u astrologiji često povezuje sa intuicijom, dubokim emocijama i potrebom da razume ono što drugi kriju.

Retrogradna Venera simbolično vraća stare ljubavne priče, dok retrogradni Merkur od 24. oktobra može doneti razgovore koji su dugo čekali svoj epilog. Neko iz prošlosti mogao bi ponovo da se javi, ili bi u postojećem odnosu mogla da se otvore pitanja koja su mesecima ostajala nerešena. Foto: Depositphotos/Icestock

Najveća lekcija za Škorpije mogla bi da bude prihvatanje istine, čak i kada nije onakva kakvoj su se nadale. Važno je da ne dozvole da ih ranija razočaranja navedu da u svakoj nejasnoj situaciji vide skrivenu nameru.

Granice koje sada postave mogle bi da im donesu više mira nego pokušaj da po svaku cenu zadrže odnos koji ih već neko vreme opterećuje.

Kraj oktobra traži oprez, a ne ishitrene odluke

Iako astrološka tumačenja govore o mogućim preokretima, to ne znači da će svaki Bik, Lav ili Škorpija doživeti izdaju ili veliki pad. Za mnoge bi upravo razgovori koji slede mogli da razjasne odnose i pomognu im da bolje razumeju ljude oko sebe.

Ovaj period više podseća na poziv da pažljivije oslušnemo šta se dešava oko nas nego na najavu neizbežnih problema. Ponekad upravo ono što na prvi pogled izgleda kao razočaranje postane prilika da postavimo zdravije granice i izgradimo iskrenije odnose.

Najvažnije je ne mešati intuiciju sa pretpostavkama i dati činjenicama priliku da govore pre nego što donesemo konačne zaključke.

(Ona.rs)

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