Svi poznaju barem jednu takvu osobu. Prijateljicu koja je pristala na dva događaja iste večeri, a onda se našla u nezgodnoj situaciji kada je shvatila da ne može da stigne na oba. Možda ste i sami jedna od onih osoba koje gotovo istog trenutka zažale što su ponovo rekle da, iako su zapravo želele da kažu ne. Ako je tako, moguće je da ste rođeni u horoskopskom znaku koji toliko izbegava sukobe da mu je teško da odbije druge.

Foto: Profimedia/marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski

Za ovaj horoskopski znak, reći "ne" pravi je izazov

Pripadnici ovog znaka mogu iznenada da izgube svoju uobičajenu smirenost i burno reaguju zbog odmora na koji su pristali pre tri godine, a koji im se na kraju uopšte nije dopao. Reč je o Ribama, koje zbog teškoća da kažu ne često upadaju u komplikovane situacije.

Astrološki, to se objašnjava njihovom vladajućom planetom - Neptunom. Ova plava planeta povezuje se sa snovima, nesvesnim i poezijom, ali i sa iluzijama i odsustvom jasnih granica.

Zbog toga se smatra da Ribe prirodno imaju manje prepreka između sebe i drugih ljudi. To im omogućava da budu veoma empatične, ali im istovremeno otežava da se zauzmu za sebe i jasno izraze svoje potrebe. Ne žele da deluju previše strogo, pa radije pristaju na ono što drugi traže od njih.

Uz to, Ribe pripadaju vodenim znacima, a voda je element koji se prilagođava obliku posude u koju se uliva. Slično tome, Ribama je često lakše da se prilagode tuđim željama nego da se izbore za sopstvene. Barem dok ne dođe trenutak kada više ne mogu da potiskuju svoje nezadovoljstvo.

Da li se ovaj horoskopski znak plaši da kaže ne ili da stane iza svojih odluka?

Ribe su veliki sanjari koji ne vole rasprave i teško im pada da brane svoje mišljenje. Zbog toga često izbegavaju ljude sa čvrstim stavovima, ali i otvoreno izražavanje neslaganja. Ako ne zauzmu jasan stav, ne moraju da se suoče ni sa posledicama svojih odluka. Pristajanje na sve tako postaje način da izbegnu donošenje odluka. Ako ne izaberu, ne moraju ni da preuzmu odgovornost. Foto: Depositphotos/Icestock

Ribe ponekad krive druge za sopstvenu neodlučnost

Ovakav pristup može dovesti do toga da Ribe zameraju drugima zbog odluka koje same nisu želele da donesu. Mogu da prihvate dve obaveze istog dana, a zatim krive one koji su im ponudili obe mogućnosti, umesto da preuzmu odgovornost za sopstveni izbor.

Ribe takođe mogu da zavaravaju same sebe, što je još jedna osobina koja se u astrologiji povezuje sa Neptunom. Ponekad ubeđuju sebe da nešto zaista žele, iako duboko u sebi znaju da je njihov odgovor zapravo ne. NJihov izazov je da razbistre misli, jasnije sagledaju sopstvene želje, postave granice i odvaže se da izraze neslaganje čak i kada se ono razlikuje od mišljenja većine.

(Najžena)

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