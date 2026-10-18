U noćnom klubu "VIP" u Jelahu kod Tešnja u Bosni i Hercegovini je sinoć bačen suzavac, što je izazvalo paniku i stampedo u kojem je ozleđeno 38 ljudi. Incident se dogodio oko ponoći. Gosti su u panici pokušavali da pobegnu iz zadimljenog prostora, a mnogi su zatražili pomoć lekara, piše portal Crna-hronika.info.

Posetioci kluba žalili su se na jak kašalj, gušenje, otežano disanje i jak osećaj pečenja u očima, nosu i grlu. Neki su osećali vrtoglavicu i dezorijentaciju, a prema nezvaničnim informacijama, nekoliko ljudi je nakratko izgubilo svest zbog udisanja gasa.

Panika i povrede u klubu

Jedna od svedokinja je rekla da se sve dogodilo oko 00:30, dok je klub bio pun. Opisala je scene u kojima su ljudi gazili jedni preko drugih dok su bežali.

- Bilo je mnogo ljudi. Sve se dogodilo oko pola dva. LJudi su se gušili, bilo je strašno. Visoki stolovi su padali na mladiće i devojke - rekla je svedokinja. Ona je navela da su gosti, pored problema sa disanjem, zadobili i teške fizičke povrede. Prema njenim rečima, nekoliko osoba ima prelome ruku ili nogu, a neki od povređenih su hitno prevezeni u Zenicu na dalje lečenje.

- Nekoliko osoba je teško povređeno. Mnogima od njih su prelomljeni ekstremiteti. Mnogi su poslati u Zenicu. LJudima je bukvalno ponestajao vazduh - dodala je.

Policijska istraga

Policija je odmah izašla na lice mesta i započela uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta. Portparolka Policijske uprave Zeničko-dobojskog kantona, Lejla Ekinović, potvrdila je da su policijski službenici odmah poslati na lokaciju, gde su započeli evakuaciju i pružanje pomoći.

„Dana 18. oktobra 2026. godine, u 00:10, dežurna služba Policijske stanice Tešanj primila je telefonski poziv u kojem je prijavljeno da je nepoznata osoba bacila supstancu za koju se sumnja da je suzavac u VIP objekat, Rosulje, Tešanj, dok se nekoliko osoba nalazi unutar objekta - objavila je Ekinović, prenosi Telegraf.

Nakon incidenta, 38 osoba je potražilo medicinsku pomoć. Pregledima je utvrđeno da je jedna osoba teško povređena, dok je 37 osoba imalo lakše povrede. O svemu je obavešten i nadležni tužilac.

Pojavile su se i informacije da je suzavac bačen kroz prozor toaleta, navodno u blizini mesta gde se nalazio vlasnik kluba. Stoga se spekuliše da je napad bio usmeren direktno na njega, ali ove tvrdnje još nisu zvanično potvrđene. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona saopštilo je da policija nastavlja rad na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnog dela „izazivanje opšte opasnosti“. Identitet počinioca i motiv napada ostaju nepoznati.

 

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