Ako ne želite da vam kiseli kupus omekša ili ispadne prekiseo, oslonite se na proverene savete iskusnih domaćica koje decenijama stavljaju zimnicu.

Osnovna pravila za kiseljenje kupusa u buretu

Koliko kupusa vam treba, izračunajte prema veličini bureta. Težina kupusa u kilogramima treba da bude polovina zapremine bureta u litrima. Recimo, za bure od 30 litara treba vam 15 kg kupusa.

So se meri tačno. Potrebno je 4% soli u odnosu na količinu vode. Ako imate 16 litara vode, dodajte 650 g soli.

Kada je najbolje ukiseliti kupus

Kupus je najbolje staviti u bure početkom novembra, jer je tada temperatura idealna, od 15 do 20 stepeni, pa vrenje ide pravilno i ukus ispadne dobar.

Glavice treba da budu zdrave i čvrste, bez oštećenih listova. U sredini korena zasecite krstić dubok oko 2 cm, a glavice ugurajte jednu uz drugu što jače, da budu gusto složene. Praznine između njih popunite polovinama ili četvrtinama kupusa, ali pazite da ulaz u slavinu ostane slobodan. Foto: Depositphotos/Baloncici

Kako napraviti rasol za kupus

U većoj šerpi rastopite 200 g soli na 5 litara tople vode. Taj rastvor sipajte u bure i ponavljajte postupak dok se bure ne napuni. Kupus stalno mora biti potpuno pod vodom, zato ga pritisnite letvicama postavljenim unakrsno ispod ivice bureta.

Prvih 15 dana kupus pretačite svaki dan. Narednih 15 dana to radite svaki drugi dan.

Pretakanje znači da vodu ispustite kroz slavinu i vratite je odozgo u bure, kako bi se rasol ravnomerno izmešao i kako bi se sprečilo kvarenje. Ako nivo vode opada, dolijte posoljenu vodu u istom odnosu, sa 4% soli.

Posle prvog meseca bure možete preneti u podrum, garažu ili na terasu, gde temperatura ne pada ispod nule. Tada kupus pretačite jednom nedeljno, a kasnije na svake dve nedelje. Foto: Depositphotos/CreativeFamily

Šta radite da rasol ostane bistar?

Uspeh se vidi po ukusu i izgledu rasola. Ako ostane bistar i bez bele pene, sve ste uradili kako treba. Iskusne domaćice kažu da je tajna u tačnoj količini soli, redovnom pretakanju i glavicama koje su stalno pokrivene vodom.

Posle 1,5 do 2 meseca, kad se deo kupusa potroši, možete dodati nove glavice. Stavite ih dublje u bure, da se kasnije nakisele i potraju duže tokom zime.

(Krstarica)

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