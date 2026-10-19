Autokefalna pravoslavna crkva Albanije reagovala je nakon tenzija tokom protesta i snimaka sukoba policije i demonstranata u dvorištu crkve Vaskrsenja Hristovog u Tirani, izražavajući zabrinutost i pozivajući na poštovanje svetih mesta.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama ističe se da verski objekti ne smeju da postanu mesta sukoba i obračuna.

- Nakon snimaka događaja u dvorištu crkve u Tirani, izražavamo zabrinutost i pozivamo na poštovanje naših svetih mesta. Ona nikada nisu prostori za sukobe i obračune i ne prihvataju ih - navodi se u saopštenju.

Crkva je u svom reagovanju istakla da je ovaj objekat mesto molitve i verskih obreda, koje promoviše mir.

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Robert Wyatt / Alamy / Profimedia

 

 

Kako se dalje ističe, "Crkva Vaskrsenja Hristovog je sveto mesto molitve, mesto na kojem se obavljaju svete službe i propoveda kultura mira".

Autokefalna pravoslavna crkva Albanije je pozvala na distanciranje od nasilja i pronalaženje prostora za dijalog.

Podsetimo, u Tirani bukte nemiri na ulicama od 13. oktobra, a u popodnevnim satima danas su ponovo eskalirali.

 

 

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