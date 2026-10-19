Autokefalna pravoslavna crkva Albanije reagovala je nakon tenzija tokom protesta i snimaka sukoba policije i demonstranata u dvorištu crkve Vaskrsenja Hristovog u Tirani, izražavajući zabrinutost i pozivajući na poštovanje svetih mesta.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama ističe se da verski objekti ne smeju da postanu mesta sukoba i obračuna.

The moment police attempt to enter Tirana's mosques and churches to attack protesters, but are stopped by worshipers. 🇦🇱☪️✝️☦️ Der Moment, in dem die Polizei versucht, in Tiranas Moscheen und Kirchen einzudringen, um Protestierende anzugreifen, aber von Betenden aufgehalten wird https://t.co/OkmH7g9Ycz — Tirana Report (@Tirana_Report) October 18, 2026

- Nakon snimaka događaja u dvorištu crkve u Tirani, izražavamo zabrinutost i pozivamo na poštovanje naših svetih mesta. Ona nikada nisu prostori za sukobe i obračune i ne prihvataju ih - navodi se u saopštenju.

Crkva je u svom reagovanju istakla da je ovaj objekat mesto molitve i verskih obreda, koje promoviše mir.

Robert Wyatt / Alamy / Profimedia

Kako se dalje ističe, "Crkva Vaskrsenja Hristovog je sveto mesto molitve, mesto na kojem se obavljaju svete službe i propoveda kultura mira".

Autokefalna pravoslavna crkva Albanije je pozvala na distanciranje od nasilja i pronalaženje prostora za dijalog.

Podsetimo, u Tirani bukte nemiri na ulicama od 13. oktobra, a u popodnevnim satima danas su ponovo eskalirali.