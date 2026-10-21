Škorpija – uvek imaju plan B

Škorpije su pravi majstori taktike i strategije. NJihova intuicija je neverovatno jaka, a sposobnost da analiziraju ljude često ih postavlja korak ispred svih. Nikada ne otkrivaju svoje namere u potpunosti, a njihov talenat za manipulaciju čini ih nepredvidivim protivnicima. Uvek imaju plan B i često izlaze kao pobednici čak i u situacijama kada niko to ne očekuje.

Foto: Depositphotos/Icestock

 

Vaga – manipulišu situacijom

Iza Vagine šarmantne spoljašnjosti krije se oštar um. Vage su diplomate koje lako osvajaju simpatije, ali istovremeno znaju kako da manipulišu situacijom u svoju korist. NJihov osećaj za pravdu ponekad je selektivan, usmeren ka sopstvenim ciljevima, što ih čini izuzetno veštima u postizanju željenog.

Blizanci – šarmom dobijaju sve

Blizanci su izuzetno spretni u komunikaciji i prilagođavanju. NJihova brzina razmišljanja omogućava im da se lako izvuku iz neprijatnih situacija. Uz humor i šarm, često uspevaju da dobiju ono što žele, a njihov talenat za snalaženje retko ih ostavlja bez rešenja, prenosi Index.hr.

Foto: Depositphotos/inkoly

 

Jarac – uporno i lukavo postižu cilj

Iako na prvi pogled deluju ozbiljno i povučeno, Jarčevi su tihi stratezi. NJihova hladnokrvnost i analitički pristup omogućavaju im da sagledaju širu sliku i donesu proračunate odluke. NJihova upornost i suptilna lukavost čine ih majstorima u ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

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