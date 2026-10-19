Sreća se napokon osmehnula Škorpijama, Strelčevima i Lavovima. Brige za njih odlaze u zaborav, jer im je otvoren put ka iskrenoj ljubavi i neograničenom izobilju!

Ovih dana im stiže više mira nego što su ikada mogli da zamisle, a na svakom koraku prati ih blagoslov.

Škorpija: Duša se konačno smiruje i leči

Za Škorpije, ovo je vreme potpunog preporoda. Sve što ih je dugo tištilo, svaka neizvesnost i svaki unutrašnji lom, nestaje kao rukom odneseno.

Blagoslov ih prati kroz sve segmente života, a naročito kroz ljubav: slobodne Škorpije konačno pronalaze osobu koja im je suđena, dok one u vezi doživljavaju novo proleće. Vaš život postaje oaza mira, a najlepši period godine donosi vam stabilnost koja će trajati zauvek.

Foto: Depositphotos/Ksyshakiss

 

Strelac: Dobrota se vraća kao nagrada i obilje

Strelčevi ulaze u fazu u kojoj ih sreća sustiže bez imalo napora. Ovo je period kada se njihov optimizam konačno naplaćuje, jer im novac stiže kao zaslužena nagrada za sav trud i veru koje su ulagali onda kada niko drugi nije verovao u njih.

Blagoslov ih vodi ka ostvarenju velikih ciljeva i donosi im mir u kući i sigurnost o kojoj su sanjali. Sve što su poželeli, ovo vreme sada ostvaruje lako i sa neverovatnom preciznošću.

Foto: Depositphotos/Icestock

 

Lav: Snovi postaju stvarnost, budućnost blista

Za Lavove, ovo je trenutak kada se i najhrabriji snovi pretvaraju u stvarnost. Napokon su shvaćeni, a njihova posebna energija postaje ključ uspeha.

U karijeri ih gura neverovatan vetar u leđa: prijatelji i saradnici postaju im najveća podrška, a finansijski temelji se učvršćuju za dugoročnu sigurnost. Budućnost im blista, a najlepši period godine širom otvara vrata ka životu punom ljubavi i originalnosti.

(Krstarica)

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