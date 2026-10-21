Pevačica Sandra Afrika izazvala je brojne reakcije nakon gostovanja u emisiji "Amidži šou“, kada je bez ustručavanja otkrila koju poznatu domaću pesmu ne može da podnese. NJen odgovor mnoge je iznenadio, budući da je reč o jednom od najvećih hitova legendarnog muzičara Momčila Bajagića Bajage.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Naime, tokom jednog segmenta emisije, voditeljka Tijana postavila je gostima zanimljivo pitanje – koju bi domaću pesmu zabranili kada bi imali tu mogućnost i zbog čega.

Prva je odgovorila Marija Kulić, koja je istakla da joj posebno smetaju numere koje, prema njenom mišljenju, promovišu konzumiranje narkotika.

- Ja ne znam ko peva, neki pop pevač nešto kad vučem belo. Te pesme koje promovišu narkomaniju, to bih isto momenta zabranila – rekla je Marija.

Nakon Marijinog odgovora, Sandra Afrika se odmah nadovezala i otkrila da postoji jedan veliki domaći hit koji joj posebno ide na živce kada ga čuje tokom noćnog provoda.

- Znam ja, mene isto nervira ono u gradu kad smo, ona 'Moji su drugovi, nannanan' – otpevala je pevačica, ne navodeći tačan naziv pesme.

Foto: ATA images/R. Z.

 

Međutim, tu se nije zaustavila, već je jasno stavila do znanja koliko joj pomenuta numera smeta.

- Ajde bre, kad čujem tu pesmu poludim – dodala je Sandra u studiju.

NJena izjava privukla je pažnju upravo zbog toga što je reč o pesmi „Moji drugovi“, jednom od najprepoznatljivijih hitova Bajage i Instruktora, koji se decenijama sluša na proslavama i u noćnim izlascima.

Iako je Sandra govorila o svom muzičkom ukusu i pesmi koja joj ne prija tokom provoda, njen izbor mogao bi da iznenadi brojne ljubitelje Bajagine muzike.

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(Kurir)

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