Prema dojavi građana koju je udruženje primilo, mladunče se utopilo jer mu zbog radova na staništu navodno nije bio obezbeđen siguran izlazak iz bazena.

Udruženje je zatražilo hitan inspekcijski nadzor kako bi se utvrdile tačne okolnosti događaja, uzrok smrti i mogući propusti zaposlenih.

Foto: Printskrin/Facebook/zoološki vrt grada Zagreba

 

Iz Zoološkog vrta potvrdili su da je mladunče, okoćeno početkom leta, pronađeno mrtvo. Napomenuli su da su patuljasti nilski konji ugrožena vrsta uključena u Evropski uzgojni program.

– Ne želimo da nagađamo o uzroku smrti mladunčeta dok nadležna inspekcija ne utvrdi činjenice. Ali, ovaj tužan događaj ponovo nameće i šire pitanje: zašto se divlje životinje planski razmnožavaju i dovode u zoološke vrtove ako će život provesti u zatočeništvu? Nakon smrti lavice Tajri, koja se mogla izbeći, upozorili smo da se takvi događaji ne smeju posmatrati kao izolovane tragedije, nego kao povod za preispitivanje sistema koji životinje premešta i razmnožava radi održavanja populacija u zoološkim vrtovima – ističu Prijatelji životinja.

Udruženje upozorava da status ugrožene vrste i učešće u uzgojnom programu sami po sebi ne dokazuju da razmnožavanje u zoološkom vrtu doprinosi očuvanju vrste u prirodi.

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– Održavanje genetski održive populacije životinja u zoološkim vrtovima nije isto što i zaštita vrste u njenom prirodnom staništu. Za stvaran doprinos očuvanju prirode potrebno je pokazati šta se konkretno postiže pojedinim programom, kako on pomaže divljim populacijama i postoji li realna mogućnost povratka uzgojenih jedinki u prirodu – pojašnjavaju iz udruženja, prenosi portal "Index".

Smatraju da pozivanje na ugroženost nije dovoljno opravdanje za stvaranje novih životinja kojima je budućnost predodređena za život u zatočeništvu. Navode, između ostalog, da patuljasti nilski konji u prirodi žive u tropskim kišnim šumama i močvarama zapadne Afrike, pa njihova zaštita zavisi i od očuvanja tih staništa i rešavanja pretnji u divljini.

(Index.hr)

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