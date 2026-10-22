Ebro Ahmed (27) stajao je ispred prodavnice mešovite robe u naselju Dejton, u Sent Polu, kada je primetio nešto veoma uznemirujuće - školski autobus koji je velikom brzinom prolazio pored njega, sa širom otvorenim vratima.

Shvativši da nešto nije u redu, Ahmed je pogledao u unutrašnjost vozila i ugledao vozača koji je, činilo se, doživljavao nešto nalik epileptičnom napadu, prenosi "Daily Mail". Foto: Printskrin/X/Aaboom16

Bez oklevanja, slučajni prolaznik odmah je reagovao, potrčao prema autobusu, popeo se u njega i povukao kočnicu za slučaj opasnosti samo nekoliko sekundi pre nego što je situacija mogla da se pretvori u katastrofu.

Govoreći za "ABC", objasnio je kako su se odvijali ovi stresni događaji:

– Pokušao sam da prebacim menjač u položaj za parkiranje, ali sam ga greškom ubacio u hod unazad. Zatim sam uspeo da ga prebacim u neutralni položaj i povukao sam ručnu kočnicu.

NJegova intervencija u deliću sekunde pomogla je da se autobus zaustavi i zaštiti deca koja su se nalazila u njemu.

Incredible moment heroic young man rushes into school bus and saves the lives of nearly 20 screaming children https://t.co/85367ZMwK5 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 22, 2026

Govoreći o ovom zastrašujućem iskustvu, Ahmed je rekao da ni u jednom trenutku nije zastao da razmisli o opasnosti kojoj se izlaže dok je autobus pun dece bio u riziku.

– Zaista sam osećao da je to moja dužnost – rekao je.

Za Ahmeda nije dolazilo u obzir da se jednostavno udalji i nada da će neko drugi reagovati.

– Govorimo o deci, znate. Čak i da sam poginuo, i dalje bi vredelo – rekao je.

Snimak nadzornih kamera koji je objavila prodavnica "Ya Bricks Snacks and Tobacco" zabeležio je neverovatan trenutak kada je Ahmed potrčao da pomogne.

Ahmed se prisetio haotičnih scena u autobusu, u kojem su neka deca vrištala, dok su druga ostala mirna dok je pokušavao da preuzme kontrolu nad situacijom.

– Neka deca su vrištala. Neka su bila mirna – rekao je.

Takođe je pohvalio dve devojke koje su sedele blizu prednjeg dela autobusa, koje su mu pomogle dok je pokušavao da se nosi sa neočekivanom krizom.

Ahmed je rekao da je bacio telefon i naočare jednoj od devojaka i zamolio je da ih drži dok se on koncentriše na hitnu situaciju.

– Ove dve devojke napred su mi zaista mnogo pomogle – prisetio se.

Ebro Ahmed a Somali-American hero of St.Paul Minnesota jumps onto a moving school bus and saves 18 children after driver suffers a medical emergency. Without hesitation, he rushed towards the moving bus, climbed aboard and stopped it saving all 18 children. Great human being. https://t.co/sDKEDnmzqo — Aaboom16🇸🇴 (@aaboom16) October 22, 2026

Uprkos zastrašujućim okolnostima, 27-godišnjak je uspeo da ostane pribran, a zahvaljujući neočekivanom izvoru, pomoglo mu je da jasno razmišlja pod pritiskom.

Ahmed je umesto profesionalne medicinske obuke istakao dugotrajnu medicinsku dramu „Anatomija Grej“ kao nešto što ga je naučilo korisnim lekcijama o reagovanju na hitne slučajeve.

Serija prati lekare dok se snalaze u medicinskim hitnim slučajevima i situacijama pod visokim pritiskom. Ahmed je rekao da mu je serija dala korisne ideje o tome kako da reaguje kada se desi neočekivano.

– Serija vas uči šta da radite u situacijama u kojima nikada ne biste mogli da zamislite sebe. Dakle, to je samo nešto poput, znate, nekih saveta i trikova koje biste mogli da koristite do kraja života – rekao je on.

Javne škole Sent Pol potvrdile su za "ABC News" da se u autobusu dogodila medicinska hitna pomoć i da su bolničari reagovali na licu mesta. Srećom, niko nije povređen.

Školski okrug je saopštio da su deca prebačena u drugi autobus pre nego što su poslata kući, kako bi se osiguralo da mogu da nastave putovanje nakon zastrašujućeg incidenta.

(DailyMail)

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