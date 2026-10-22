 Uveren je i da Hrvatska i Crna Gora mogu rešiti međusobne sporove te da oni neće sprečiti ulazak Crne Gore u EU.

Merc je to rekao na konferenciji za novinare nakon samita Berlinskog procesa u Miločeru, pored Budve. Istakao je da Crna Gora ima jasnu evropsku budućnost i da je ostvariv cilj njenih vlasti da zemlja u EU uđe do 2028. godine.

– Zemlja poput Crne Gore je zemlja kojoj možemo pružiti konkretnu evropsku perspektivu, odnosno da će postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Verujem da je to realno – kazao je Merc.

Foto: Stefan Boness/Ipon/Sipa Press/Profimedia, Depositphotos/pixpack

 

Merc: Razgovarao sam s Plenkovićem o Crnoj Gori

Nemački kancelar rekao je da je o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore detaljno razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

– Razgovarao sam s hrvatskim premijerom i imali smo intenzivne razgovore o Crnoj Gori i Hrvatskoj. Siguran sam da se preostala pitanja mogu rešiti i da neće biti prepreka ulasku Crne Gore u Evropsku uniju – poručio je Merc.

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Crnogorski premijer Milojko Spajić takođe je naglasio važnost razgovora s Hrvatskom. Smatra da se nesuglasice između dve države mogu rešiti. Rekao je i da je Crna Gora predala sve pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava i bezbednost. Nada se da će ta poglavlja biti zatvorena u decembru.

 

 

Šta Hrvatska traži od Crne Gore?

Hrvatski premijer Andrej Plenković ranije je pozdravio odluke crnogorske vlade o promeni imena bazena u Kotoru i naknadnom odobravanju spomen-ploče u bivšem logoru Morinj. Ocenio ih je korakom u dobrom smeru. To su dva od ukupno osam otvorenih pitanja koja Hrvatska želi da reši s Crnom Gorom.

Među ostalim spornim pitanjima su vlasništvo nad školskim brodom „Jadran“, granica na Prevlaci, odšteta bivšim zatočenicima logora Morinj, pronalazak nestalih iz rata u Hrvatskoj te imovinska prava hrvatskih porodica u Crnoj Gori.

 

 

Zatvorila još tri pregovaračka poglavlja

Crna Gora ovogodišnje predsedavanje Berlinskim procesom završila je samitom u Miločeru, na kojem su učestvovali predstavnici šest zemalja zapadnog Balkana i njihovih evropskih partnera. Berlinski proces pokrenula je Nemačka 2014. godine kako bi podstakla saradnju među zemljama regiona i pomogla im na putu prema Evropskoj uniji.

Crna Gora trenutno je najdalje odmakla među državama kandidatima za članstvo u EU. Na sastanku s predstavnicima EU 12. oktobra privremeno je zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, pa ih sada ima zatvorenih ukupno 21 od 33.

Crnogorske vlasti žele da završe pregovore do kraja 2026. godine kako bi zemlja mogla da uđe u EU 2028. Za ulazak Crne Gore potrebna je saglasnost svih članica Evropske unije, uključujući Hrvatsku.

(Index.hr)

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