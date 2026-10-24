Sve je počelo početkom 2025. godine, kada je Vladimir Ričagov, zaposlen u fabrici u ruskom gradu Hanti-Mansijsku, primetio neuobičajeno veliku uplatu na svom bankovnom računu.

Pored 46.954 rubalja, koliko je trebalo da dobije na ime naknade za godišnji odmor, na račun mu je uplaćeno dodatnih 7.112.254 rubalja.

Ričagov je u prvi mah pomislio da je reč o velikodušnoj nagradi poslodavca. Naime, među zaposlenima su kružile glasine da bi fabrika, nakon uspešne poslovne godine, mogla da isplati visoke bonuse. Međutim, ubrzo je usledio poziv iz računovodstva koji je potpuno promenio situaciju.

Novac bio namenjen za čak 34 radnika

Iz kompanije su mu saopštili da je došlo do greške i zatražili da novac vrati. Prema dokumentaciji koju je poslodavac kasnije dostavio sudu, na njegov račun greškom su prebačene plate čak 34 radnika iz drugog ogranka kompanije. Foto: Depositphotos/ilze79

Uzrok je, kako je navedeno, bila softverska greška. Međutim, Ričagov nije nameravao da se odrekne novca.

Kako prenosi turski Nefes, radnik je počeo samostalno da istražuje pravne propise na internetu i zaključio da novac koji je primio usled tehničke greške ne mora da vrati.

Kao argument je navodio i činjenicu da je uplata stigla od poslodavca, uz oznaku da je reč o zaradi.

Kupio automobil i odselio se

Uprkos zahtevima kompanije, Ričagov je odlučio da zadrži novac. Kupio je novi automobil, a zatim se zajedno sa porodicom preselio u drugi grad. Tvrdio je da su zahtevi kompanije za povraćaj novca vremenom prerasli u pretnje.

Poslodavac je, međutim, pokrenuo sudski postupak, nakon čega su radnikovi bankovni računi zamrznuti. Protiv njega je podneta i prijava zbog sumnje na prevaru, ali taj postupak nije rezultirao krivičnim gonjenjem zbog nedostatka dokaza.

Sud doneo odluku, ali radnik ne odustaje

Prvostepeni sud presudio je u korist kompanije, a istu odluku potvrdio je i drugostepeni sud.

Sudovi su utvrdili da radnik u relevantnom periodu nije imao neisplaćena potraživanja prema poslodavcu, zbog čega spornih sedam miliona rubalja nije moglo da se smatra njegovom zaradom.

NJegova naredna žalba takođe je odbijena. Ipak, Ričagov nije odustao. Predmet je uputio Vrhovnom sudu Rusije, koji je, prema navodima turskog medija, prihvatio njegov zahtev na razmatranje.

Direktor kompanije Roman Tudakov izjavio je da nikakva posebna nagrada nije bila predviđena i da je novac isplaćen isključivo greškom.

Ričagov je, prema informacijama iz oktobra 2025. godine, i dalje tvrdio da nema nameru da vrati novac. Tako se obična greška u obračunu zarada pretvorila u višegodišnji pravni spor, u kojem radnik pokušava da dokaže da ima pravo da zadrži novac koji mu, prema tvrdnjama poslodavca, nikada nije bio namenjen, prenosi Telegraf.

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