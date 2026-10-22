Snimak i fotografije ove neobične životinje objavio je jedan korisnik Fejsbuka, a prizor je privukao pažnju i pokrenuo raspravu o tome o kojoj je vrsti reč.

Foto: Depositphotos/MazurTravel

"Dunave, Dunave, šta nam donese?"

Ovo pitanje ostavio je autor objave uz snimak, dok su se u komentarima ubrzo pojavile pretpostavke da je reč o kineskoj rukavičastoj krabi, vrsti raka prepoznatljivoj po neobičnim, dlakavim kleštima koja izgledaju kao da nosi rukavice.

Kineska rukavičasta kraba poreklom je iz istočne Azije, a vremenom se proširila i na evropske reke, uključujući Dunav. Smatra se invazivnom vrstom, jer može da ugrozi lokalne ekosisteme, kopa tunele u rečnim obalama i takmiči se sa autohtonim vrstama za hranu i stanište.

Ipak, za sada nema nezavisne potvrde da je životinja sa snimka zaista kineska rukavičasta kraba, pa identifikaciju treba uzeti sa rezervom.

Neobičan prizor sa Dunava još jednom je pokrenuo pitanje koje vrste sve nastanjuju naše reke i kakva iznenađenja njihove obale kriju.

(Telegraf.rs)

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