Nuklearne elektrane u Slovačkoj imaju dovoljno vode za hlađenje čak i tokom perioda suše, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico nakon obilaska nuklearne elektrane Jaslovske Bohunjice u Trnavskom regionu.

Fico je rekao da se slovačke nuklearne elektrane, za razliku od postrojenja pogođenih sušom u Mađarskoj i Rumuniji, koriste drugačijom tehnologijom koja zahteva znatno manje vode za hlađenje, prenosi TASR. Foto: Ožana Jaroslav/ČTK/Profimedia

- U slučaju nuklearnih elektrana u Slovačkoj i Jaslovskim Bohunjicama i Mochovcu u Nitrijskom regionu, imamo rashladne tornjeve. To je ono što nas razlikuje od nuklearnih elektrana koje vidimo u Mađarskoj ili, na primer, u Rumuniji - naglasio je Fico.

Generalni direktor energetske kompanije Slovenske elektrarne Branislav Striček rekao je da zbog toga u Slovačkoj ne postoji opasnost od situacije kakva je zabeležena u tim zemljama.

Foto: jozef sedmak / Alamy / Profimedia nuklearna elektrana Mochovc u Slovačkoj

Prema Ficoovim rečima, kada četvrti blok nuklearne elektrane Mochovce bude u potpunosti pušten u rad, Slovačka će moći da izvozi oko 500 megavata električne energije, što odgovara proizvodnji približno jednog nuklearnog reaktora. Hans-Joachim Arndt / Panthermedia / Profimedia

On je dodao da će nuklearne elektrane proizvoditi oko 75 odsto ukupne električne energije koja se troši u Slovačkoj.

- Svetski smo lider kada je reč o udelu električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama - rekao je slovački premijer.

(Tanjug)

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