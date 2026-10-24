Sedamdesetšestogodišnji dobitnik Gremija, rođen kao Stivlend Hardavej Moris, podneo je zahtev sudu da naloži Karmen Eferson da napusti kuću u Los Anđelesu. Tužba je podneta Višem sudu u Los Anđelesu u četvrtak, 22. oktobra, a dokument je dobio na uvid magazin "People".

Foto: Depositphotos/s_bukley

Foto: Depositphotos/s_bukley

Besplatno živi u njegovoj kući još od 1988. godine

U tužbi se navodi da su Vonder i Eferson imali usmeni dogovor prema kojem je ona od 1988. godine mogla da živi u njegovoj kući.

Međutim, odnosi su se pogoršali ovog leta, kada su Vonderovi advokati obavestili stanarku da mora da omogući pristup kući inspektorima osiguravajuće kompanije.

Prema dokumentaciji koju je pregledao magazin "People", advokati su joj 23. jula poslali imejl u kojem su je obavestili da će inspektor 30. jula doći u kuću kako bi obavio pregled neophodan za održavanje osiguravajućeg pokrića za nekretninu.

Odbila inspekciju i poručila da se oseća uznemireno

U tužbi se tvrdi da je Eferson dva dana kasnije odgovorila na imejl, odbijajući da dozvoli pregled. Navodno je advokatima rekla da se oseća uznemireno i da ne pristaje na inspekciju.

– Nemate moju dozvolu da kročite na posed iz bilo kog razloga. Ako vi ili bilo koji drugi predstavnik pokušate da uđete u moj dom ili neovlašćeno stupite na posed, odmah ću kontaktirati policiju – navela je u naknadnom imejlu upućenom Vonderovim advokatima, prema sudskim dokumentima.

Dobila rok od 30 dana da napusti kuću

U tužbi se dalje navodi da je dan nakon njenog odgovora izdato obaveštenje kojim joj je dat rok od 30 dana da napusti nekretninu. Prema tvrdnjama Vonderovih advokata, ona to nije učinila.

Advokati u podnesku tvrde i da je njeno dalje zadržavanje kuće „zlonamerno“.

Zbog toga od suda traže da poništi usmeni dogovor koji joj je omogućavao da živi u nekretnini, kao i da naloži plaćanje razumnih advokatskih troškova i zakonom predviđene odštete zbog, kako navode, zlonamernog zadržavanja poseda.

(Kurir)

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