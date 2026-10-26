Estradna umetnica Vera Matović decenijama je u bračnoj zajednici sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, ali ističe da od svog supruga praktično nikada ne dobija laskave reči. NJihovo zajedničko muzičko putovanje počelo je još 1971. godine, od kada pevačica neprestano niže hitove.

Govoreći o suprugovim komplimentima, pevačica Vera Matović je izjavila:

„Kakvi da mi kaže lepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: „Slatka mala, nije loša“. E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća“.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ona je potom podelila i savet namenjen svim ženama:

„Takve ljude gledam i uvek kažem: "Nemojte žene da nasedate na cveće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda." Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom“.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Pevačica ističe da voli da sve sama sprema, te i da je to zaslužno za njenu vitku liniju.

- U kući nisam Vera Matović nego majka, supruga, domaćica koja sprema, čisti dvorište, bere jabuke, kosi travu... Sa druge strane, u javnosti hoću da budem ekstra. Nikada nisam bila osoba koja se na neki drugi način predstavlja nego sam normalna - iskreno je rekla Vera Matović za medije.

(Blic)

Pročitajte još

"Mole za tezgu, izmišljaju cifre": Ćana oplela po kolegama

"Mole za tezgu, izmišljaju cifre": Ćana oplela po kolegama

07:56

Dušici Jakovljević pao vrh nosa (foto)

Dušici Jakovljević pao vrh nosa (foto)

19:54

Miki dobio dete u 64. pa ga zvala bivša žena

Miki dobio dete u 64. pa ga zvala bivša žena

19:47

Koje simptome je Mina imala pre nego što je završila u Lazi

Koje simptome je Mina imala pre nego što je završila u Lazi

17:32

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Sport

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan
Sport

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

BONUS VIDEO:

#VIP #Vera Matović #pevačica Vera Matović #Ratomir Raća Matović #Vera Matović muž #Vera Matović suprug
Komentari 0
Ево како изгледа табела Суперлиге Србије после 13. кола

Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola