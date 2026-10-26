Estradna umetnica Vera Matović decenijama je u bračnoj zajednici sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, ali ističe da od svog supruga praktično nikada ne dobija laskave reči. NJihovo zajedničko muzičko putovanje počelo je još 1971. godine, od kada pevačica neprestano niže hitove.

Govoreći o suprugovim komplimentima, pevačica Vera Matović je izjavila:

„Kakvi da mi kaže lepotice… To mi u životu nije rekao. Samo je jednom rekao svom kolegi kada me je prvi put sreo: „Slatka mala, nije loša“. E to su bili komentari koje je on tada komentarisao i to mi je preneo taj kolega. Nikad mi nije rekao da sam lepa, a ne treba ni da mi kaže, jer ja ne volim to poltronisanje, donošenje cveća“. Foto: ATA images/A. Ahel

Ona je potom podelila i savet namenjen svim ženama:

„Takve ljude gledam i uvek kažem: "Nemojte žene da nasedate na cveće, znajte da je bio u šteti nekoj, kod neke druge i sad dolazi kući da se pravda." Možda bi on ostavio i ženu, ali nije mogao zbog dece, ali ipak je i to lepo da deca ne ispaštaju. Nisam nikad za razvode, poštujte taj svoj brak, poštujte decu da vam ne odu stranputicom“. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica ističe da voli da sve sama sprema, te i da je to zaslužno za njenu vitku liniju.

- U kući nisam Vera Matović nego majka, supruga, domaćica koja sprema, čisti dvorište, bere jabuke, kosi travu... Sa druge strane, u javnosti hoću da budem ekstra. Nikada nisam bila osoba koja se na neki drugi način predstavlja nego sam normalna - iskreno je rekla Vera Matović za medije.

(Blic)

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