Pevačica je stavila tačku i na brojne gradske glasine, ističući da je u bolnici pronašla neophodan mir, dok su joj najveća podrška tokom ovog teškog perioda bili porodica i partner.

- Neverovatno koliko me ljudi vole, kao i moje pesme, bilo je i zluradih komentara. Svi smo pod nekim stresom, ali iako su neki osuđivali, i svašta govorili, ja se ne obazirem, ja sam se smirila posle svega što mi se desilo, ja sam dobila neki mir, mislim da je to bila poruka od Boga da stanem na loptu malo. Sve se iskristalisalo. Ja nisam tražila pomoć, pevala sam na rođendanu jednoj manekenki, posle sam imala nenormalne glavobolje, posle nisam mogla da spavam, samo sam pala... Pozvala sam moje bližnje, kod mene je prelomilo što sam preosetljiva i u perimenopauzi sam, to je prirodna pojava. Negde me je sve to sastavilo. Otišla sam kod mojih kući, nisam bila agresivna. Moja porodica je bila uz mene, Kasper, moje dete, moji kumovi, tako da sam srećna što se sve to desilo. Bilo nam je na moru jako lepo, ptičice, sve. Bilo mi je lepo i u bolnici, zabavno, pričali smo, pevala sam, podelii smo neka iskustva. To je sve za ljude. Tamo ima više odeljenja, ja sam bila u tom nekom koji nije komplikovan. Nemam terapiju, ja sam prestala da koristim lekove, moj lek je Mane i njegov osmeh - rekla je Mina i progovorila o glasinama da je Kasper bio krivac za njeno loše psihičko stanje. Foto: ATA images/A. Ahel

- LJudi su nenormalni. Ja nisam u životu srela osobu kao što je on. On je toliko dobar, pošten, iskren, pametan, prepametan. Meni je najlepši i najbolji, mogu žene da mi pozavide. On je veliki vernik, ne voli mnogo o tome da priča, ja sam jedna srećna žena. Mi smo od prvog dana bili iskreni jedno prema drugom, nije bilo testa - rekla je pevačica i progovorila o podršci kolega.

- Mnogo kolega mi je pisalo. Sa Anom Nikolić se često dopisujem. Slala mi je podršku. Olja Karleuša, Goran Vukošić, Ćana... Ne očekujem ni od koga ništa - poručila je Mina u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

U "Lazu Lazarević" dovedena u pratnji policije

Mina Kostić zadržana je pre nekoliko meseci u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" nakon što je dovedena u pratnji policije. Kako se navodilo pokazivala je znakove agresivnog ponašanja, te joj je bio potreban stalni nadzor medicinskog osoblja.

Naime, zbog stanja Mine Kostić lekari su tada doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde je bila pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. Foto: ATA images/A. Ahel

Izvori bliski ustanovi navodili su da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

(Pink)