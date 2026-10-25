Poznata voditeljka Dušica Jakovljević ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem joj je nos potpuno oblepljen flasterima.

Dušica je primetila da joj je vrh nosa pao, zbog čega je odlučila da isproba neobičnu metodu bandažiranja. U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu objasnila je o čemu je reč, a pritom nije gubila samopouzdanje, ističući da je i dalje dovoljno lepa i zadovoljna svojim izgledom. Foto: Instagram printskrin/ dusicajakovljevic

NJena nesvakidašnja bjuti metoda ubrzo je izazvala brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

- Bandažiranje nosa, dobilo je svoju novu metodu, ovo je polujapanska, polumoja metoda, dovoljno sam lepa – pričala je Dušica Jakovljević.

"Pao mi je vrh nosa"

- U poslednje vreme, s obzirom da je pao vrh nosa tračicama podvezujem, to sam videla na Instagramu i jako mi se dopada rezultat.

Dušica Jakovljević nam je da će do estetskog zahvata na nosu doći, ali da je pre toga pred njom borba sa imunitetom, koju vodi već godinu dana: Foto: Instagram printskrin/ dusicajakovljevic

- Rešavam probleme koje imam godinu dana sa imunitetom. I neke druge o kojima sada ne bih govorila. Do intervencije nosa će doći, ali nakon što rešim sve probleme - naglasila je i da se sada mnogo bolje oseća:

Poznata voditeljka Dušica Jakovljević ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem joj je nos potpuno oblepljen flasterima. Foto: Printscreen Instagram

- Sve ide ka dobrom, tačnije ka najboljem.

Foto: Instagram printskrin/ dusicajakovljevic

Devojkama je ovom prilikom dala i koristan savet:

- Mnoge devojke lepe flastere, rezultati su kratkotrajni, ali estetski lepi, meni se dopada,a pomaže mi i kod disanja.

(Kurir)