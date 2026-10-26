Proslavljeni glumac Branko Bane Vidaković privukao je veliku pažnju prolaznika kada je snimljen u invalidskim kolicima na aerodromu, što je izazvalo zabrinutost domaće javnosti. Ubrzo nakon što su fotografije preplavile medije, šezdesetsedmogodišnji dramski umetnik oglasio se i pojasnio da je posredi zdravstveni problem sa venama na nogama, istakavši da je korišćenje kolica bilo isključivo praktično rešenje zbog otežanog hoda.

Vidno raspoložen uprkos tegobama, Vidaković je naglasio da nema mesta panici, ali da mora ozbiljnije da pristupi svom zdravstvenom stanju:

„Sve je okej, imam problem sa venama na nogama, moram to da lečim, da izbacujem vodu i da počnem da brinem o sebi. Imam 67 godina, a inače je sve kako treba. Lakše mi je bilo u kolicima jer ima puno da se hoda na aerodromu, a ja ne mogu da hodam dugo“, iskreno je poručio glumac. Foto: Katarina Mihajlović / Printskrin/Instagram/bane.vidakovic59

Vidaković je doputovao iz Crne Gore gde je boravio radno, u društvu legendarne koleginice Jelisavete Seke Sablić, sa kojom je izveo pozorišnu predstavu. Uprkos fizičkim ograničenjima i godinama, glumački velikan poručuje da od scene ne odustaje:

„Seka i ja smo bili u Crnoj Gori, igrali smo predstavu. Ima posla, radim više nego ikada“, zaključio je Vidaković, stavivši do znanja da ga zdravstvene poteškoće ne sprečavaju da ostane maksimalno posvećen poslu.

(Telegraf)

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