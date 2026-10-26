Glumac je izgubio višak kilograma pre nekoliko meseci, pa je primećeno da više nema stomak i podbradak.

I posle novih zuba koje je uradio, i znatno osvežio svoje lice, Maca se sada odlučio na drastičnu promenu.

Iako je dugo godina bio prepoznatljiv po svojoj dužoj loknastoj kosi koju je negovao, Maca se sada ošišao i to baš na kratko.

Foto: TikTok printskrin/maca

 

On se usnimio na mrežama, gde su mnogi u startu ostali začuđeni zbog njegove promene:

"Jel ovo Maca?", "Šta mu se desilo, čudan je", "Ko ga je naterao da se ošiša, bio je lepši", samo su neki od komentara.

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Napali ga zbog botoksa

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca našao se na meti brojnih komentara na društvenim mrežama nakon što su pratioci primetili promene na njegovom licu. Dok je na Instagramu govorio o trendu „osamdesetih“, pojedini korisnici su komentarisali njegovo zategnuto čelo i punije usne, a neki su ga u komentarima upoređivali i sa holivudskim glumcem Mikijem Rurkom.

Foto: TikTok printskrin/maca

 

Gostujući u jednoj emisiji, Dragan Marinković Maca je odlučio da bez uvijanja odgovori na kritike i jasno poruči: „Jesam, pa šta“.

„Botoksiram se već 15 godina“

Maca je otvoreno priznao da tretmane podmlađivanja ne koristi odnedavno, već da je to njegova dugogodišnja rutina.

„Mene sad pljuju što sam se botoksirao, ja to radim 15 godina. Ne, nego treba da budem zgužvan ko kokošije prkno“, izjavio je glumac i svojim prepoznatljivim stilom nasmejao voditeljku.

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