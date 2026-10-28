Sada je objasnio da je u bila u slučaju nezgoda i trenutak nepažnje koji ga je skupo koštao.

Naime, gostujući u emisiji "Amidži šou", Halid je dobio pitanje da li je ikada bio u zatvoru. Foto: M.M./ATAImages

- U pritvoru jesam. Imao sam koncert u Holandiji i kada sam se presvlačio na stolu sam zaboravio dokumenta. Dok mi brat nije doneo dokumenta bio sam u policiji, u samici na granici. Prošlo je devet sati sigurno, ali bili su korektni - rekao je pevač.

Snajku pokazao prvi put u javnosti

Pevač Halid Muslimović gost je u Amidži šouu, a s njim se prvi put u javnosti pojavila i njegova snajka Maja, koja je progovorila o pevaču.

Ipak, Ognjenu je pažnju privukla lepotica koja je sedela pored Halida, pa ga je upitao ko je:

- Ko je lepotica koja sedi pored tebe? - pitao je Amidžić.

- Ne poznajem je ja, poznajem samo njenu decu, svoju unučad - rekao je Halid.

- A, znači, snajka - dodao je Ognjen. Foto: ATA images/A. Ahel

Amidžić je odmah upitao Maju kakav je Halid kao svekar, a Maja je prvi put otkrila u kakvim su porodičnim odnosima:

- Zanimljivo pitanje. Halid je za mene porodica, ne gledam ga kao zvezdu, pevača i legendu. On je otac mog muža Enisa, moj svekar i deda moje dece. Halid je neko s kim imam odličnu komunikaciju i međusobno poštovanje. On podržava mene i ja njega. - rekla je Maja.

(Telegraf.rs)

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