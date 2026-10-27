Pevačica Ilda Šaulić podelila je sa javnošću tužnu vest koja je pogodila njene najbliže. U porodici je zavladala tuga zbog iznenadne smrti njenog svekra, a Ilda je odlučila da mu oda počast objavom na Instagramu.

Umesto dugog oproštaja, pevačica je izabrala fotografiju koja ima posebnu simboliku. Na njoj se njen svekar nalazi u društvu njenog oca, legendarnog Šabana Šaulića, koji je preminuo pre nekoliko godina. Uz ovaj prizor napisala je poruku koja otkriva koliko joj je teško zbog gubitka. Foto: Instagram printskrin/ildasaulic

- Iznenada nas je napustio Bojanov tata, Emin deda, moj svekar. Otišao je kod svog prijatelja da nastave druženje i pecanje. Tamo negde... - navela je Ilda, uz emotikon sklopljenih ruku.

NJena poruka privukla je pažnju upravo zbog načina na koji je opisala odlazak svekra. Pominjanjem svog oca podsetila je na posebnu vezu koju je imao sa preminulim, ostavljajući utisak da veruje da su se dvojica prijatelja ponovo srela na nekom drugom mestu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fotografija je tako postala više od uspomene, jer je spojila sećanje na dva čoveka koji više nisu među njihovim najbližima. Ildine reči svedoče o bolu koji donosi iznenadni odlazak člana porodice, ali i o utehi koju voljenima mogu da pruže uspomene na zajedničke trenutke.

Pevačica se ovom objavom oprostila od svekra i podelila sa pratiocima deo tuge koju njena porodica trenutno proživljava.

(Kurir)