Nakon što je naveo da će prvi koncert u Areni biti održan 28. novembra, za tačno mesec dana, Jakov je otkrio i datum drugog koncerta na istoj lokaciji.

- Dragi moji, napokon imamo novi datum našeg drugog koncerta u Beogradu!!! Koncert koji je prvobitno bio predviđen za 25.10. održaće se 29.11.2026. Sve kupljene ulaznice vrede za novi termin, bez potrebe za zamenom. Ako vam novi datum ne odgovara, povrat novca možete ostvariti na sledeći način: Ulaznice kupljene na prodajnim mestima: Povrat je moguće ostvariti na mestu kupovine, uz dostavljanje fizičke ulaznice i fiskalnog računa. Ulaznice kupljene online: Zahtev za povrat potrebno je poslati na e-mail adresu. Hvala vam od srca na strpljenju, razumevanju i podršci. Jedva čekam da se vidimo u Beogradu! Vaš Jakov – napisao je Jakov u saopštenju.

Bio u žiži interesovanja zbog snimka gde peva Tompsonovu pesmu

Podsetimo, pevač Jakov Jozinović našao se u centru pažnje nakon što se u javnosti pojavio stari snimak na kojem izvodi pesmu Marka Perkovića Tompsona. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia, A.A./ATA images

Na snimku koji kruži internetom vidi se kako mladi pevač izvodi pesme hrvatskog muzičara Marka Perkovića Tompsona, čiji su nastupi i javni imidž godinama predmet polemika zbog povezivanja sa hrvatskim nacionalizmom.

Jakov Jozinović se tada oglasio zvaničnim saopštenjem na svom Instagram profilu kako bi pojasnio situaciju zbog spornog snimka koji je isplivao u javnost.

- Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dve godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvredio. Razumem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja. Ali nikada mi nije bila namera da bilo koga povredim niti bih ikada želeo da se bilo ko zbog mene oseća povređeno. Poštujem svoje poreklo i svoj narod, a posebno verujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv! Da sve bude još neprijatnije, poslednjih se meseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem da budem deo medijskih manipulacija i neistina niti da dopustim da se moje ime koristi za stvaranje sukoba onde gde mu nije mesto. Ja sam muzičar, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu. Medijske laži, teorije zavere, šokantni naslovi ili bilo šta slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim da imam i kakvu karijeru želim da gradim. Ostajem isti onaj dečko kome je muzika bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija muzika dolazi do ljudi širom regiona. Poverenje koje mi dajete shvatam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi - napisao je Jakov Jozinović.

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