Dok milioni ljudi dva puta godišnje pomeraju kazaljke na satu, već godinama traje rasprava o tome da li takva praksa i dalje ima smisla. U Evropskoj uniji planovi za ukidanje sezonskog pomeranja vremena godinama su na čekanju, dok su pojedine zemlje odavno odlučile da primenjuju drugačiji sistem, piše poljski portal "Radio ZET".

Pomeranje sata utiče na svakodnevni život, organizaciju posla i funkcionisanje brojnih delatnosti. Promena vremena odlaska na spavanje može da poremeti biološki ritam, izazove umor i probleme sa koncentracijom. Foto: Lee Frost/robertharding/Profimedia

Posledice osećaju i saobraćajni sistemi, posebno železnica, koja mora da prilagođava red vožnje dodatnom satu tokom jeseni, odnosno njegovom gubitku u proleće. Promena vremena zahteva i prilagođavanje rasporeda zaposlenih u kompanijama koje posluju neprekidno.

Postavlja se i pitanje uštede energije, koja je prvobitno bila jedan od glavnih razloga za uvođenje sezonskog pomeranja sata. Savremeni način života i potrošnja energije znatno se razlikuju od vremena kada je ova praksa postala rasprostranjena.

Evropska unija godinama raspravlja o ukidanju pomeranja sata

U Evropskoj uniji rasprava o ukidanju sezonskog pomeranja sata traje od 2018. godine. Evropska komisija tada je predložila ukidanje ove prakse, a javne konsultacije pokazale su veliku podršku građana toj ideji.

Evropski parlament je u martu 2019. godine podržao predlog, a kao mogući datum njegovog sprovođenja pominjala se 2021. godina.

Međutim, plan nikada nije sproveden. Države članice nisu uspele da postignu zajednički dogovor, pa je predlog ostao u zakonodavnoj proceduri.

Zbog toga stanovnici većine zemalja Evropske unije i dalje pomeraju sat dva puta godišnje. Prema navodima poljskog portala, trenutno se razmatra deset mogućih scenarija za promenu postojećeg sistema, a rezultati analiza očekuju se krajem 2026. godine.

Ipak, takav sistem ne primenjuje se svuda. Jedna evropska zemlja odustala je od sezonskog pomeranja sata pre gotovo šest decenija i od tada nije menjala svoju odluku.

Island ne pomera sat od 1968. godine

Island koristi isto vreme tokom cele godine, a od sezonskog pomeranja kazaljki odustao je još 1968. godine.

Poslednji put satovi su pomereni 7. aprila 1968. godine, kada je vreme pomereno za jedan sat unapred. Od tada ova zemlja koristi stalno vreme, bez prelaska sa zimskog na letnje računanje vremena i obrnuto.

Zbog toga je tokom zime na Islandu sat vremena manje nego u Poljskoj, dok se tokom leta vremenska razlika povećava na dva sata. Ista vremenska razlika važi i u odnosu na Srbiju.

Ipak, Island nije oduvek imao takav sistem. Sezonsko pomeranje sata prvi put je uvedeno 1917. godine, a ponovo je primenjivano od 1939. do 1967. godine.

Islandski parlament je 1968. godine odlučio da zemlja tokom cele godine koristi griničko srednje vreme (GMT), odnosno UTC+0.

Posebno je zanimljivo to što Island, zbog svog geografskog položaja, ima velike sezonske razlike u trajanju dnevne svetlosti.

Tokom zime dani su izuzetno kratki, dok leti sunčeva svetlost traje znatno duže. Uprkos tome, stanovnici Islanda već decenijama žive bez sezonskog pomeranja sata.

Dok se u ostatku Evrope nastavljaju rasprave o mogućem ukidanju ove prakse, Island ostaje primer zemlje koja je takvu odluku donela još pre gotovo 60 godina.

(MONDO)

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