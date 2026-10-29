Sve je počelo kada je pevačica otišla na pregled kod svog doktora, gde je utvrđeno prisustvo mutiranog gena i povišenih tumor-markera.

„O ovom prvi put pričam, 2010. godine, imala sam ozbiljnu operaciju ciste na jajniku. Moj doktor Saša LJubić mi je rekao da uradim taj zloglasni BRCA test, gde se pokazalo da imam mutiran gen i da imam velike šanse i mogućnosti da dobijem kancer dojke. Tumor-marker, koji sam imala tada, bio je jako povećan i hitno sam otišla na operaciju ciste na jajniku. Naravno, ćutala sam o svemu tome, ali moram vam reći da je to bio jako veliki šok za mene“, ispričala je u potresnoj ispovesti Brena tada.

Pevačica je tada otkrila da je u istom periodu i holivudska glumica Anđelina DŽoli uradila mastektomiju grudi jer je bila pozitivna na istom testu. Brena se obratila i profesoru Svetozaru Damnjanoviću za konsultaciju, a šok koji je doživela bio je izuzetno jak. Foto: ATA images/M. M.

„Ćutala sam svih ovih godina, sve do danas. U isto to vreme Anđelina DŽoli uradila je masektomiju grudi jer je bila pozitivna na pomenutom testu. Otišla sam kod profesora Svetozara Damnjanovića, koji mi je objasnio šta i kako može da se desi. Ako mi verujete, jedno dva dana nisam mogla da ponovim moj broj telefona, toliko sam bila u šoku“.

"Bila sam jako uplašena"

Suočavanje sa dijagnozom i mogućim posledicama izazvalo je ogroman strah kod pevačice, prvenstveno zbog porodice.

„Bila sam jako uplašena, nisam znala za sebe. Imala sam takav strah da neću izvesti decu na put, da svašta može da se desi. Užasne slike su mi prolazile kroz glavu. Ipak, bolje je prihvatiti neke teške činjenice na vreme i znati kako se boriti sa njima nego bežati od istine. LJudi moraju da vode računa o svom zdravlju. To je najvažnije i najbitnije“. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon što se pokazalo da je BRCA test pozitivan, lekari su joj naložili stroga pravila, uključujući zabranu korišćenja bilo kakvih hormonskih preparata. Brena je iskoristila priliku da pošalje važnu poruku svim ženama i podigne svest o preventivnim pregledima.

„Žene treba da znaju, a ja sam to tada naučila, da kada je pozitivan BRCA test, ne smete više da koristite nikakve hormonske preparate. Počela sam da živim po svim tim pravilima koje su mi lekari naložili. Sve ovo sada govorim upravo zbog toga što ovom svojom porukom želim da podignem svest žena da treba da urade test jer odmah znate da li imate mogućnost za dobijanje karcinoma ili ne. Na taj način možete da sačuvate svoj život i zdravlje jer puno žena dobije kancer grlića materice, jajnika ili dojke a da uopšte ne znaju odakle to potiče“, ispričala je iskreno tada za Blic.

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