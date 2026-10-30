Slušaoci američkog radija 30. oktobra 1938. godine doživeli su šok kada su slušajući radio čuli zvuk koji je značio prekid programa zbog najnovijih vesti - Marsovci su napali Zemlju.

Naravno, nije bilo reči o invaziji, već o radio-adaptaciji naučnofantastičnog romana "Rat svetova", koju je režirao i pripovedao tada mladi Orson Vels. Foto: Jutjub printskrin/ChapelDulcinea

Emisija je emitovana na mreži CBS, u okviru programa "Mercury Theatre on the Air". Umesto klasičnog pripovedanja, autori su priču predstavili kroz niz navodnih vanrednih vesti, javljanja sa terena i izjava svedoka.

Slušaoci koji su se uključili nakon početnog objašnjenja da je reč o fikciji mogli su da pomisle da slušaju stvarni prenos događaja. Muzički program prekidali su sve dramatičniji izveštaji, dok su glasovi glumaca, zvučni efekti i ritam emisije stvarali utisak da se nešto strašno zaista događa.

Kako i ne bi, kada su reporteri "sa terena" javljali: "Ovo je kraj", "Odbrana je uništena, ostali smo bez vojske" i "Ovo je naše poslednje emitovanje".

Priča o Marsovcima koji napadaju Zemlju tako je dobila oblik radijskog izveštavanja kakvo su ljudi povezivali sa stvarnim krizama.

Decenijama se prepričavala priča da je emisija izazvala masovnu paniku širom Amerike. Pojedini slušaoci zaista jesu bili uznemireni, a mediji su narednog dana izveštavali o zabrinutim građanima koji su pozivali policiju i radio-stanice.

Preko noći postao je tema cele Amerike

Orson Vels imao je samo 23 godine kada je izveo ovu radio-dramu. NJegovo ime ubrzo se našlo u novinama, a javnost je želela da sazna kako je jedna izmišljena priča mogla da zvuči toliko stvarno.

Vels se suočio sa brojnim pitanjima o namerama autora i reakcijama slušalaca. Iako emisija nije bila zamišljena kao stvarna vest o napadu, postala je jedan od najpoznatijih primera moći radija i uverljivog pripovedanja.

Događaj je ostao važna lekcija o tome koliko način na koji je neka informacija predstavljena može da utiče na to kako je publika razume.

Više od osam decenija kasnije,"Rat svetova" i dalje se pominje kada se govori o medijskoj odgovornosti, dezinformacijama i granici između fikcije i stvarnosti.

(Mondo)

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