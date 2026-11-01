Kraj oktobra i početak novembra uobičajeno su vreme za pripremu kiselog kupusa, jer tada stižu hladniji dani, a kasne sorte kupusa pogodne su za čuvanje tokom zime. Ipak, nije presudan samo datum u kalendaru, već i temperatura na mestu gde se bure drži. Previše toplote može ubrzati fermentaciju i uticati na teksturu, pa je važno da kupus ne stoji u pretoploj prostoriji.

Kiseli kupus u domaćinstvima ima višestruku namenu: jede se kao salata, koristi za sarmu i podvarak, a rasol mnogi čuvaju kao napitak koji ih podseća na zimsku trpezu iz detinjstva. Upravo zato porodice koje tokom zime često pripremaju ova jela neretko radije napune svoje bure nego da svaki put kupuju gotov proizvod. Foto: Depositphotos/CreativeFamily

Koliko košta kupus ove jeseni?

Prema podacima o cenama na pijacama za drugu polovinu oktobra 2026. godine, kilogram kupusa u Srbiji kreće se približno od 30 do 100 dinara, u zavisnosti od grada i mesta kupovine. Na pojedinim kvantaškim pijacama može da se pronađe po 30 do 50 dinara, dok je na beogradskim zelenim pijacama cena dostizala 100 dinara za kilogram.

Ako domaćinstvo planira da ukiseli 20 kilograma kupusa, samo za glavice treba da se izdvoji od 600 do 2.000 dinara.Na to se dodaje so, čija se cena u prodavnicama uglavnom kreće oko 40 do 80 dinara za kilogram, kao i eventualni začini. Najveća razlika u ukupnom trošku nastaje ako porodica nema bure, jer se ono plaća odvojeno. Foto: Depositphotos/ttatty

Koliko košta bure?

Ko nema odgovarajuću posudu, mora da računa i na taj izdatak. Prema trenutno dostupnim maloprodajnim ponudama, plastično bure od 30 litara može da se pronađe za oko 850 do 990 dinara, dok se posude od 60 litara nude za približno 1.440 do 2.590 dinara, u zavisnosti od modela i toga da li imaju slavinu.

Dobra strana je što se bure namenjeno kontaktu sa hranom, ako se pravilno opere, održava i čuva, može koristiti više sezona. Zato je prva godina skuplja za domaćinstva koja tek počinju da pripremaju zimnicu, dok narednih godina najveći deo troška čine kupus i so.

Da li se kiseljenje isplati?

Za porodicu koja tokom zime često jede sarmu, podvarak i kiseli kupus kao salatu, priprema kod kuće može da bude povoljnija, naročito ako kupuje veće količine direktno od proizvođača ili na kvantašu. Kada se već poseduje bure, početno ulaganje je manje, a domaćinstvo može da bira kvalitet i veličinu glavica.

Ipak, nije dovoljno uporediti samo cenu svežeg i gotovog kupusa. Treba uračunati so, vodu, eventualne dodatke, vreme potrebno za pripremu i održavanje, kao i mogućnost da se deo zimnice pokvari ako se ne čuva pravilno. Zato se najveća ušteda ostvaruje kada se pripremi količina koja će se zaista potrošiti. Foto: Depositphotos/thanthip_ying.hotmail.com, fotovincek, CreativeFamily

So i pravilna priprema su važni

Za cele glavice kupusa u buretu profesionalni kuvari savetuju upotrebu približno 300 do 350 grama soli na 10 kilograma kupusa. Količina zavisi i od načina pripreme, pa je važno pratiti odgovarajući recept i obezbediti da glavice budu potpuno potopljene u rasolu.

Kada se sve sabere, kiseljenje kupusa kod kuće može da bude dobra računica za domaćinstva koja ga redovno koriste, posebno ako već imaju bure i mogu da nabave povrće po povoljnijoj ceni. Međutim, za one koji pojedu tek nekoliko glavica tokom zime, kupovina gotovog kiselog kupusa može biti praktičnija, jer ne zahteva početno ulaganje ni prostor za čuvanje.

Kada kupus kreće da se kvari?

Bez obzira na to koliko ga često jedete, imajte u vidu da kiseli kupus može da se pokvari ako se ne pripremi i ne čuva pravilno, a najčešći problemi nastaju kada glavice nisu potpuno potopljene u rasolu, kada je posuda prljava ili kada je temperatura neodgovarajuća. Zato bure pre upotrebe treba dobro oprati, a kupus složiti tako da nijedan deo ne ostane iznad tečnosti. Ako se na površini pojave neobična sluz, neprijatan miris ili buđ koja prodire u kupus, ne treba automatski pretpostaviti da je zimnica bezbedna za jelo.

Tokom fermentacije kupus se najčešće drži na temperaturi od oko 18 do 23 stepena, dok se proces nakon završetka usporava premeštanjem na hladnije mesto. Za čuvanje već ukiseljenog kupusa preporučuje se hladan prostor, idealno frižider ili prostorija u kojoj se temperatura održava približno između 2 i 8 stepeni, ako je to moguće. Toplota ubrzava procese koji mogu da omekšaju kupus i naruše njegov kvalitet, pa bure ne treba držati pored radijatora ili u pregrejanoj kuhinji.

Važno je da znate da ukoliko vam je u stanu stalno toplo, nemojte računati da će bure od 30 ili 60 litara stajati nedeljama na sobnoj temperaturi bez posledica po kvalitet. U tom slučaju praktičnije je ukiseliti manju količinu u posudi koja može da stane u frižider ili kupovati kiseli kupus postepeno, prema potrebi. Foto: N. Živanović

A koliko košta već ukiseljen kupus?

Oni koji ipak ne žele da se upuštaju u avanturu kiseljenja, moraće da plate višu cenu, imajući u vidu da već ukiseljen kupus ove jeseni na pijacama košta oko 200 do 350 dinara po kilogramu, u zavisnosti od mesta kupovine i načina pripreme.

To znači da bi za pet kilograma gotovog kiselog kupusa domaćinstvo moglo da izdvoji približno 1.000 do 1.750 dinara, dok bi deset kilograma koštalo od 2.000 do 3.500 dinara. Cene se razlikuju od pijace do pijace, a kupus u listovima, spreman za sarmu, može biti skuplji od cele glavice ili ribanca.

Ipak, za one koji nemaju podrum ili dovoljno prostora u stanu, kupovina gotovog kupusa može biti praktičnija, jer nema troška bureta niti čekanja da se završi fermentacija.

(Kurir)

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