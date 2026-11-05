"Previše ljudi u betonskoj džungli"

Sergej je rođen u Sovjetskom Savezu, a danas živi u SAD. Na TikTok profilu "Meet Sergei" objavio je dva videa u kojima je opisao šta mu se nije svidelo tokom posete srpskoj prestonici.

"Iskreno, ljudi, nisam ljubitelj Beograda. Zapravo, nisam ljubitelj nijednog velikog grada. Jednostavno je previše ljudi nagurano u ovoj betonskoj džungli", rekao je dok je šetao gradom.

Smatra da život u velikim gradovima nije dobar za ljude i veruje da su gužve i užurban način života jedan od razloga zbog kojih su mnogi nezadovoljni. Priznao je i da mu je Novi Sad ostavio mnogo bolji utisak.

Svima koji razmišljaju o tome gde bi želeli da žive dao je savet. "Ako ne želite da provedete ceo život zaglavljeni u saobraćajnim gužvama, okruženi ljudima koji su ljuti i iznervirani, nemojte da živite u gradu koji ima više od 300.000 stanovnika", poručio je.

Dodao je da je u četrdesetima te da je gotovo ceo život proveo u velikom gradu. Danas smatra da je na takav način života potrošio previše vremena.

"Srbi su ljubazni, ali distancirani"

U drugom snimku, koju je napravio na Novom Beogradu pre odlaska na aerodrom, osvrnuo se na susrete sa lokalnim stanovništvom.

"Moram reći da su Srbi među najljubaznijim ljudima koje sam ikada upoznao. Istovremeno, Beograd mi deluje prilično depresivno", rekao je.

Pojasnio je da ga je atmosfera u Beogradu podsetila na život u Americi, gde mu je takođe nedostajalo spontanih razgovora i druženja. Iako smatra da su Srbi ljubazni, stekao je utisak da su prilično suzdržani prema nepoznatim ljudima.

Ipak, jednu je grupu posebno pohvalio. Reč je o beogradskim taksistima, sa kojima je, kaže, imao vrlo prijatna iskustva. "Obično je situacija potpuno suprotna. Taksisti najčešće nisu baš prijatni, ali u Beogradu su dobri, dok je sa ostalim ljudima vrlo teško započeti razgovor", ispričao je.

Zbog svega toga, tvrdi, tokom boravka u Beogradu često se osećao usamljeno.

Odustao od preseljenja u Srbiju

Sergej je otkrio i da u Srbiju nije došao samo turistički. Razmišljao je o tome da se ovde trajno nastani, ali postupak preseljenja pokazao se mnogo zahtevnijim nego što je očekivao.

"Uprkos svemu što se reklamira i svim tim pričama o preseljenju u Srbiju, istina je da zapravo ne postoje mehanizmi koji bi to olakšali i da je strancima dolazak ovamo previše komplikovan", rekao je.

Prema njegovim rečima, administrativne poteškoće, zajedno sa negativnim utiskom koji je stekao o Beogradu, bile su dovoljan razlog da promeni planove. Foto: Vincent Isore/Zuma Press/Profimedia

"Tako da sam, u suštini, odustao, kupio avionsku kartu za Gruziju i sada idem tamo", zaključio je.

Srbi mu odgovorili u komentarima

NJegovi snimci privukli su veliku pažnju, a mnogi korisnici iz Srbije odlučili su da mu odgovore. Deo komentatora smatra da je Beograd pogrešno procenio, dok su drugi poručili da njegov doživljaj grada možda više govori o njegovu raspoloženju nego o samom Beogradu.

"Prva osoba koja je Beograd nazvala depresivnim", "Sve je depresivno ako si ti depresivan" i "Lik uopšte ne zna o čemu priča", neki su od komentara. Javio se i korisnik koji je naveo da je Amerikanac srpskog porekla i da nikako ne može da bude saglasan sa njegovim opisom grada.

"Kao Amerikanac srpskog porekla, smatram da je ovo zanimljiv utisak o Beogradu. Grad je veoma živ i pun energije, nije mi jasno kako tamo čovek može da padne u depresiju", napisao je.

Neki su bili još direktniji pa su mu poručili: "Prijatelju, poradi malo na svojoj energiji i sreći".

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