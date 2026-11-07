Iako se sumnjalo da iza svega stoji rođaka s kojom mlada godinama nije u dobrim odnosima, slavlje nije prekinuto, gosti su se pravili da se ništa nije dogodilo.

Ovakva situacija zvuči kao scenario za film, ali se zaista našla među ispovestima koje ljudi dele na društvenim mrežama.

Svadbe, koje bi trebalo da ostanu upamćene po lepim trenucima, neretko postanu poprište porodičnih razmirica, ljubomore i osveta, a pojedini gosti sa njih ponesu priče o kojima se dugo prepričava.

Foto: Wavebreak / Profimedia

 

Upravo takva iskustva pokrenula su raspravu na Reditu, gde su korisnici otkrili kakve su sve neprijatnosti i skandale doživeli na tuđim, ali i sopstvenim svadbama.

- Možda i nije bila najgora svadba, ali gostima je u toku svadbe, sa anonimnog broja, stigao provokativni video mlade iz mlađih dana. Pretpostavlja se da je poslala rođaka s kojom se mlada godinama ne podnosi - napisala je jedna korisnica.

Pročitajte još

"Sirena" prevarila svet! Otkrivena tajna jezivog stvorenja

"Sirena" prevarila svet! Otkrivena tajna jezivog stvorenja

11:08

Pri kojoj brzini auto troši najmanje goriva? Mnogi iznenađeni

Pri kojoj brzini auto troši najmanje goriva? Mnogi iznenađeni

08:40

Ikonu nikako ne stavljajte pored ovakvih slika

Ikonu nikako ne stavljajte pored ovakvih slika

14:06

Objavljena mapa UVREDILA Srbe i Hrvate - 1 rečenicom (Foto)

Objavljena mapa UVREDILA Srbe i Hrvate - 1 rečenicom (Foto)

12:23

Mnogi su se šokirali, pitali su da li je slavlje nastavljeno.

- Svadba je nastavljena, pravili su se ludi. Nije bio baš pravi porno snimak, ali onako, malo neukusno i neprijatno. I nisu svi gosti dobili snimak, nego rodbina sa mladine strane - dodala je autorka objave.

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije
Sport

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

JEZIVE SCENE U SRPSKOM FUDBALU! Slavio pobednički gol, pa slomio nogu tokom proslave (VIDEO)
Sport

JEZIVE SCENE U SRPSKOM FUDBALU! Slavio pobednički gol, pa slomio nogu tokom proslave (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#zanimljivosti #svadba #venčanje #mlada
Komentari 1
СНИМАК КОЈИ УКРАЈИНЦИ КРИЈУ КАО ЗМИЈА НОГЕ: Руско чудовиште од 3 тоне пало на зграду украјинске војске, није остала ни цигла

SNIMAK KOJI UKRAJINCI KRIJU KAO ZMIJA NOGE: Rusko čudovište od 3 tone palo na zgradu ukrajinske vojske, nije ostala ni cigla