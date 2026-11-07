Iako se sumnjalo da iza svega stoji rođaka s kojom mlada godinama nije u dobrim odnosima, slavlje nije prekinuto, gosti su se pravili da se ništa nije dogodilo.

Ovakva situacija zvuči kao scenario za film, ali se zaista našla među ispovestima koje ljudi dele na društvenim mrežama.

Svadbe, koje bi trebalo da ostanu upamćene po lepim trenucima, neretko postanu poprište porodičnih razmirica, ljubomore i osveta, a pojedini gosti sa njih ponesu priče o kojima se dugo prepričava. Foto: Wavebreak / Profimedia

Upravo takva iskustva pokrenula su raspravu na Reditu, gde su korisnici otkrili kakve su sve neprijatnosti i skandale doživeli na tuđim, ali i sopstvenim svadbama.

- Možda i nije bila najgora svadba, ali gostima je u toku svadbe, sa anonimnog broja, stigao provokativni video mlade iz mlađih dana. Pretpostavlja se da je poslala rođaka s kojom se mlada godinama ne podnosi - napisala je jedna korisnica.

Mnogi su se šokirali, pitali su da li je slavlje nastavljeno.

- Svadba je nastavljena, pravili su se ludi. Nije bio baš pravi porno snimak, ali onako, malo neukusno i neprijatno. I nisu svi gosti dobili snimak, nego rodbina sa mladine strane - dodala je autorka objave.

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