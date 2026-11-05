Popularna Instagram stranica "Amazing Maps“ ponovo je zabavila, ali i malo naljutila pojedine korisnike društvenih mreža mapom na kojoj je na teritoriji svake zemlje napisana reč ili kratka rečenica koja bi ih naljutila.

Na mapi pod nazivom "Kako uvrediti Evropljane u jednoj rečenici“, svaka država dobila je svoj opis zasnovan na stereotipima, istorijskim nesuglasicama i nacionalnim osetljivostima.

Za Hrvatsku je, na primer, napisano: "Katolički Srbi“, za Srbiju piše: "Tesla je hrvatski Amerikanac“, a za Bosnu i Hercegovinu: "Turski Srbi.“ Zanimljivo je da Crne Gore uopšte nema, što je odmah izazvalo reakcije. "Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji“, jedan je od komentara. Izostavljena je i Holandija.

Ni ostatak Evrope nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: "Testenina s kečapom i separatizam“, Nemci su opisani kao "Bezobrazni i rasistički“, dok je Turcima poručeno: "Ne, vi niste Evropljani.“

U opisu objave naglašeno je da je mapa napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvatiti preozbiljno, ali pratioci nisu mogli da ostanu ravnodušni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravu raspravu. "U Turskoj nikoga nije briga što je Evropljanin“, "Granica Škotske se pomerila na jug“, samo su neki od komentara.

(Direktno)

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