Popularna Instagram stranica "Amazing Maps“ ponovo je zabavila, ali i malo naljutila pojedine korisnike društvenih mreža mapom na kojoj je na teritoriji svake zemlje napisana reč ili kratka rečenica koja bi ih naljutila.

Na mapi pod nazivom "Kako uvrediti Evropljane u jednoj rečenici“, svaka država dobila je svoj opis zasnovan na stereotipima, istorijskim nesuglasicama i nacionalnim osetljivostima.

 

 

Za Hrvatsku je, na primer, napisano: "Katolički Srbi“, za Srbiju piše: "Tesla je hrvatski Amerikanac“, a za Bosnu i Hercegovinu: "Turski Srbi.“ Zanimljivo je da Crne Gore uopšte nema, što je odmah izazvalo reakcije. "Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji“, jedan je od komentara. Izostavljena je i Holandija.

Pročitajte još

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe (video)

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe (video)

11:58

Trik prodavaca Zašto se CENE u prodavnicama završavaju sa 99

Trik prodavaca Zašto se CENE u prodavnicama završavaju sa 99

09:18

Šta se radi s viškom slavskog kolača koji ostane posle slave

Šta se radi s viškom slavskog kolača koji ostane posle slave

08:37

Ni ne slutite: Ovo gosti prvo primete kada uđu u vaš dom

Ni ne slutite: Ovo gosti prvo primete kada uđu u vaš dom

13:53

Ni ostatak Evrope nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: "Testenina s kečapom i separatizam“, Nemci su opisani kao "Bezobrazni i rasistički“, dok je Turcima poručeno: "Ne, vi niste Evropljani.“

U opisu objave naglašeno je da je mapa napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvatiti preozbiljno, ali pratioci nisu mogli da ostanu ravnodušni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravu raspravu. "U Turskoj nikoga nije briga što je Evropljanin“, "Granica Škotske se pomerila na jug“, samo su neki od komentara.

(Direktno)

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije
Sport

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

JEZIVE SCENE U SRPSKOM FUDBALU! Slavio pobednički gol, pa slomio nogu tokom proslave (VIDEO)
Sport

JEZIVE SCENE U SRPSKOM FUDBALU! Slavio pobednički gol, pa slomio nogu tokom proslave (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#zanimljivosti #Evropa #Balkan #mapa #mapa evrope #evropski narodi #evropski narod naziv uvreda
Komentari 0
САТАНИЗАЦИЈА И ПАД ЧОВЕКА КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО СНОВЕ НАЦИЈЕ И СПАСИО ИЗРАЕЛ: Биби Нетанјаху на коленима, опстанак земље под знаком питања

SATANIZACIJA I PAD ČOVEKA KOJI JE OSTVARIO SNOVE NACIJE I SPASIO IZRAEL: Bibi Netanjahu na kolenima, opstanak zemlje pod znakom pitanja