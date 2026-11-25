"Mislim da upravo zbog toga još tako dobro izgleda. Svakoga dana ima svoju sijestu, još otkako smo bile male. Volela bih da budem barem upola tako otmena dama kao ona. Zabavna je i ima zaista zarazan smeh", kaže Mendi o svojoj baki.

Dora je rođena u Londonu 2. novembra 1921. godine i doživela je ne samo Drugi svetski rat nego i sve kasnije političke, društvene i tehnološke promene. Nakon što je njen otac napustio porodicu, koja se našla u siromaštvu, Doru i njenog brata DŽeka poslali su u internat za decu u teškim životnim okolnostima.

Ona se sa 13 godina preselila u Salisberi, a sa 18 se vratila u London, gde je upoznala Rega. Venčali su se 1941. godine i dobili dve ćerke, Pet i Beti.

'Važno je šta radimo tokom života'

Tokom rata Dora je radila kao kondukterka u autobusu, a posle se zaposlila u tajnoj fabrici u kojoj su se proizvodili borbeni avioni Spitfajer. Nakon 45 godina provedenih u Salisberiju, ona i Reg preselili su se na jug Španije. Posle njegove smrti Dora se vratila u Britaniju, a 2022. godine preselila se u dom za starije osobe u Čipenhemu.

Proslavu njenog 105. rođendana ulepšala je violinistkinja Sju Lord, koja je izvela ratni hit "It's a Long Way to Tipperary". Nije nedostajalo ni čaja, torte sa jagodama i vanilom, a stigle su joj i čestitke kralja Čarlsa III. i kraljice Kamile.

Danas će to možda mnoge iznenaditi, ali Dora smatra da je najbolji izum tokom njenog života bila guma.

"Ponekad bi donje rublje toliko skliznulo da ste morali brzo da ga skinete i ugurate u torbicu", priseća se Britanka uz smeh.

Dora je danas ponosna baka sedmoro unučadi, devetero praunučadi i četvoro prapraunučadi. A njen životni moto krije veliku mudrost: "Neki od nas žive kratko, drugi dugo. Ali važno je šta radimo tokom tog vremena".

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