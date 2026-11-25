Gledaocima pažnju privukli njeni mišići

Burk, reporterka australijske televizije 7NJuz, izveštavala je o incidentu u gradu Maručidorej. Tokom javljanja pred kamerama gledaoci su primetili njene izražene mišiće na rukama, a snimak je ubrzo počeo da se širi internetom.

Umesto o samom incidentu, mnogi su na društvenim mrežama počeli da raspravljaju o njenoj fizičkoj spremi.

"Iz teretane pravo pred kameru", "Mislim da niko ne sluša šta govori", "To se zovu bicepsi", "Ništa nisam čuo šta govori" i "Ima li dozvolu za te mišiće?", samo su neki od komentara.

Zbog sumnjivog paketa evakuisano oko hiljadu ljudi

Incident o kojem je Burk izveštavala dogodio se u utorak, 17. novembra, kada je zbog sumnjivog paketa evakuisano oko hiljadu ljudi.

Policija je zatvorila područje oko ulice Kornmil Parejd nakon što je u lokalnu policijsku stanicu stigla sumnjiva pošiljka. Paket je primljen nešto posle podneva, a na teren su pozvani vatrogasci i specijalizovani timovi kako bi proverili postoji li opasnost. Pregledom je utvrđeno da paket ne sadrži eksplozivne komponente i da nema opasnosti za građane.

DŽesi Karmajkl, vršilac dužnosti komandanta vatrogasne stanice, izjavio je za 7NJuz da hitne službe takve situacije uvek moraju da shvate ozbiljno, bez obzira na to pokaže li se na kraju da postoji stvarna pretnja.

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