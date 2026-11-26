Poreklo ove reči vezuje se za Turke i Grke. Mnogi je smatraju klasičnim turcizmom, ali postoje i istraživanja u kojima se navodi da su Turci istu usvojili od Grka. Takođe, koristi se i Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, ali i u Albaniji.

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Kako se definiše?

Osim problema s definitivnim utvrđivanjem problema, "bre" se u srpskom pravopisu definiše kao uzvik, ali ju je teško objasniti leksički, pošto je njena upotreba veoma široka.

Naime, rečca "bre" samostalno nema nikakvo značenje u našem jeziku, ali se zato koristi da bi se naglasila neka izjava, pojačala emocija, iskazalo čuđenje i divljenje, negodovalo, komandovalo...

S obzirom na to da je u narodu najučestalije uverenje da ova reč potiče iz turskog jezika, iskoristili smo nedavno putovanje u tu zemlju da naše domaćine Turke pitamo šta, zapravo, u njihovom jeziku znači ta reč.

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"Nema posebno značenje"

Odgovor je započeo - čudnim pogledom. Naime, kako su nam objasnili, "bre" ni u turskom "nema posebno značenje", već da se kao i kod Srba koristi kao "pojačivač emocija".

Takođe, objasnili su nam da se u turskoj kaže i "bre" i "be".

Ova reč se zadržala prvenstveno u evropskom delu Turske, a sve se ređe čuje kod mlađih i srednjih generacija jer modernim Turcima zvuči - arhaično, ruralno i epski.

(Telegraf.rs)

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