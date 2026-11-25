- Godinu dana sam krio veliku tajnu od svoje žene. Pazio sam da ne primeti video-pozive koji su trajali po pola sata, okretao ekran mobilnog od nje i nosio slušalice u krevetu - napisao je Ben ispod video snimka koji je podelio na Instagramu.

Ben je otkrio kako je poslednjih godinu dana potajno učio korejski jezik da bi na venčanju iznenadio mladu i njenu porodicu i na taj način im izrazio poštovanje.

Mladoženja je progovorio na korejskom i zahvalio mladinim roditeljima što su ga primili u porodicu i odgajili tako neverovatnu ženu.

Kada je završio, svi su zaplakali, a roditelji mlade su ustali i zagrlili ga.

Mlada nije skidala osmeh s lica, a kasnije je napisala na društvenim mrežama: "Volim našu ljubav, ne mogu da verujem da ćemo je deliti do kraja života. Svaki dan s tobom je kao san."

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