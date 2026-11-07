Penja je uhapšen u petak, samo nekoliko minuta nakon što su poslanici, uključujući i članove njegove stranke, jednoglasno izglasali njegovu smenu zbog kolapsa banke "Ueno", koja je propala ranije ove nedelje, a povezana je sa njegovim privatnim poslovnim interesima.

Hapšenje i zakletva njegovog naslednika odvijali su se u momentu dok je u Kongresu i na nacionalnoj televiziji svirala paragvajska nacionalna himna, prenosi "BBC". Foto: Printskrin/Youtube/Al Jazeera English

Penja je još u četvrtak ponudio ostavku. Međutim, umesto da je prihvate, senatori su izglasali njegov opoziv i optužili ga za zloupotrebu položaja, čime je izgubio imunitet koji se inače dodeljuje bivšim predsednicima.

Penja, koji je do prošle godine posedovao akcije kompanije u čijem je vlasništvu bila banka, negirao je bilo kakvu odgovornost za nezakonite radnje.

Optužbe na osnovu kojih je smenjen uključuju sukob interesa, manipulisanje regulatornim nadzorom, preusmeravanje sredstava iz penzionih fondova i učešće u institucionalnom zataškavanju u koje je bila umešana i centralna banka.

Kako je saopštila tužiteljka Silvija Margarita Gonzales Vester, Penja bi u subotu trebalo da bude saslušan zbog sumnje na zloupotrebu poverenja, trgovinu uticajem i proneveru novca.

NJegov dosadašnji zamenik Pedro Alijana položio je zakletvu kao novi privremeni predsednik Paragvaja i obećao da neće napustiti milione građana pogođenih ovim finansijskim skandalom.

Milioni građana ostali bez životne ušteđevine

Propast digitalne banke ostavila je više od polovine stanovništva Paragvaja bez pristupa ušteđevini, nakon što je centralna banka te zemlje preuzela kontrolu nad njom.

U utorak i sredu ispred filijala banke "Ueno" u glavnom gradu Asunsionu formirali su se ogromni redovi građana koji su pokušavali da podignu svoj novac.

Procenjuje se da oko tri miliona štediša i dalje ne može da pristupi svojoj ušteđevini i penzijama, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo javnosti, posebno u prestonici Asunsionu.

While Paraguay arrested their President, their National Anthem played in the halls of Congress and across national television stations. https://t.co/IWwAwR5rVY — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 6, 2026

Širom zemlje izbili su protesti, a hiljade građana izašle su u četvrtak na ulice zahtevajući da im se vrati novac.

Tokom ranijih demonstracija došlo je i do sukoba sa policijom, koja je protiv okupljenih koristila suzavac i vodene topove.

Za opoziv Penje glasala su 44 od ukupno 45 senatora, dok jedan poslanik nije prisustvovao glasanju.

– Nikada mi nije bila namera da izneverim poverenje koje ste mi ukazali – rekao je Penja u video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks, u kojem je najavio ostavku. Dodao je da mu je prioritet da obezbedi „spokoj građana Paragvaja koji su svoju ušteđevinu poverili našem finansijskom sistemu“.

Nakon toga, predsednik Senata Basilio Nunjes saopštio je da je Penja proglašen odgovornim za „nesavesno obavljanje dužnosti“.

(Kurir)

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