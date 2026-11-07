Još neobičnije je što se ta zemlja nalazi u samom srcu Evrope, a razlog nema mnogo veze sa izbornim zakonima kakve poznajemo.

Borba za žensko pravo glasa trajala je decenijama, a u pojedinim državama i više od jednog veka. Žene su organizovale proteste, osnivale pokrete i zahtevale pravo da odlučuju o političkoj budućnosti svojih zemalja.

Novi Zeland postao je 1893. godine prva samoupravna država koja je ženama omogućila pravo glasa na parlamentarnim izborima. Tokom narednog veka slične promene zahvatile su gotovo čitav svet. Foto: Depositphotos/IgorVetushko

Ipak, neke evropske zemlje iznenađujuće dugo su odolevale promenama. Švajcarska je ženama priznala pravo glasa na saveznom nivou tek 1971. godine, dok je Lihtenštajn to učinio 1984. godine.

Još neobičniji primer dolazi iz Saudijske Arabije, gde su žene prvi put učestvovale na lokalnim izborima 2015. godine.

Zemlja u kojoj izbori ne funkcionišu kao na drugom mestu

Iako je žensko pravo glasa danas gotovo univerzalno priznato, postoji država koja se i dalje izdvaja iz ovog pravila.

Međutim, njena posebnost nije samo u položaju žena. U toj zemlji ni većina muškaraca nema pravo da bira državnog poglavara.

Razlog je jednostavan: reč je o državi u kojoj ne postoje klasični parlamentarni ili predsednički izbori, političke stranke koje se nadmeću za vlast, niti biračka mesta na kojima građani glasaju za svoje predstavnike.

Umesto toga, izbor poglavara odvija se iza zatvorenih vrata, prema pravilima koja potiču iz viševekovne verske tradicije.

Pravo glasa ima samo posebna grupa verskih velikodostojnika, i to pod uslovom da nisu navršili 80 godina.

Pošto žene ne mogu da budu članovi tog izbornog tela, one ne mogu ni da učestvuju u izboru.

Koja je to država?

Reč je o Vatikanu, najmanjoj nezavisnoj državi na svetu, koja se nalazi unutar Rima.

Prema pregledu istorije ženskog prava glasa koji je objavila evropska digitalna kulturna platforma "Europeana", Vatikan se izdvaja kao jedina država u kojoj žene nemaju pravo glasa.

Ipak, postoji važna razlika u odnosu na druge zemlje: Vatikan nema opšte izbore. NJegovog poglavara, papu, biraju kardinali mlađi od 80 godina, okupljeni na konklavi u Sikstinskoj kapeli.

Kardinali su muškarci, što znači da nijedna žena ne može da učestvuje u ovom glasanju. Ali isto ograničenje važi i za muškarce koji nisu kardinali sa pravom izbora.

Tako se iza neobičnog podatka o poslednjoj državi bez ženskog prava glasa krije još neobičnija činjenica: u Vatikanu pravo glasa ne zavisi od državljanstva, već od položaja u crkvenoj hijerarhiji.

Ipak, Vatikan nije jedina država u kojoj građani nemaju jednake mogućnosti da učestvuju u izborima. U Bruneju se nacionalni parlamentarni izbori ne održavaju, a članove zakonodavnog saveta imenuje sultan.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbori postoje, ali pravo glasa nemaju svi punoletni građani, već samo oni koji su uvršteni u posebno izborno telo. Zanimljivo je da su na izborima 2023. godine žene činile čak 51 odsto tog tela.

Za razliku od ovih država, u zemlji o kojoj je reč izborno pravo nije ograničeno samo političkim sistemom, već i verskom hijerarhijom.

(Nportal)

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