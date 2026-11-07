Ovaj praznik posvećen je Dimitriju Solunskom, a mnogi je obeležavaju i kao krsnu slavu. 

Ovaj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, a s obzirom na to da pada u nedelju ove godine, obeležava se mrsno. Svaka slava koja padne sredom i petkom je posna, kao i one koje se obležavaju tokom Velikog posta koji ove godine počinje 28. novembra.

Foto: Vikipedija

 

Mitrovdan nije samo verski dan, već i podsetnik na vrednosti koje se lako izgube u svakodnevnom ritmu – strpljenje, blagost i toplinu porodičnih odnosa.

Bilo da verujete u narodne običaje ili ih posmatrate kao deo kulturnog nasleđa, ovaj praznik može biti lep povod da zastanemo i budemo nežniji – prema deci, ali i jedni prema drugima. Jer, toplina doma i mir u porodici uvek vrede više od svake kazne i ljutnje.

(Kurir)

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