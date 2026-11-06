Otac Predrag Popović ispričao je na koji način možemo da zaštitimo sebe od nečeg lošeg, zlih sila, odnosno da steknemo duhovni imunitet, ali i da stvorimo zaštitu u našem domu. Evo šta treba da uradite pre jela, izlaska iz kuće, važnog razgovora, kada nešto nije u redu...

Foto: Radule Perisic/ATAImages/ Armend NIMANI/AFP/Profimedia

- Čovek stiče taj duhovni imunitet postom, molitvom i redovnim pričešćivanjem. Međutim, i van toga čovek treba i može biti zaštićen, i treba raditi na svojoj zaštiti i zaštiti svog doma. Kuću treba kaditi, pa čak i prskati svetom vodicom; ulje sveto treba sipati u hranu ili namazati na čelo kada nešto nije kako treba, ili imate bol, ili loše spavate, i tako dalje.

- Ali jedna stvar će vas najviše zaštititi od sveg tog, normalno, van liturgije, a to je kada se prekrstite uvek pre nego što nešto radite: kada trebate da jedete, kada sednete za volan, kada krenete negde, kada imate neki razgovor sa nekom osobom čije namere su veoma sumnjive prema vama. Vi se prekrstite pre nego što uđete u tu prostoriju, i pomolite se kratko Gospodu: "Gospode, zaštiti me laži, prevare, ljubomore, zavisti i svega lošeg prema nama, i svakog nasrtaja demonskog i đavolskog, anđelima tvojim svetim, jer se sveti ime Tvoje, Oca, Sina i Svetoga Duha. Bilo koja molitva upućena tako Gospodu, Presvetoj Bogorodici i anđelima, u stvari je zaštitnička molitva koja će vas zaštititi od svakoga zla. Foto: Instagram printskrin/otac_predrag_popovic

- Ima jedna priča apropo toga: kada su tri devojke išle u školu i išle su između dve pruge, i demoni njihovi se obradovaše; voz sa jedne i s druge strane, i one se nađoše između, i kaže: "Sad da ih poubijamo. Prođoše vozovi, njih tri ostadoše netaknute. Napadoše ovog jednog, dva ova demona: "Što nisi ti?" Kaže: "Nisam mogao, kako je voz naišao, ona se prekrstila, nisam mogao da joj priđem." "A što ti nisi? Ova se tvoja nije prekrstila." A on kaže: "Nisam mogao, imala je krstić oko vrata, nisam mogao da joj priđem." A onda ova dvojica napadoše ovog trećeg i kaže: "Ova niti je imala krstić, niti se prekrstila." "Zašto ti nisi nju gurnuo?" A on kaže: "Nisam mogao, majka je zakrstila pre nego što je izašla, kad je izašla iz kuće." Jako je važno zaštititi sebe na takav način, a sveti oci su nam to često govorili.

(Lepa i srećna)

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