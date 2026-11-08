Jednom prilikom srpski glumac Danilo Lazović je u emisiji "Balkanskom ulicom" otvorio srce i dušu i ispričao najznačajnije događaje iz svog života i tada se prisetio neobičnog razgovora, koji je vodio sa svojim ocem u porti manastira Mileševa.

- Ima jedan trenutak kada sam izlazio iz manastira Mileševa. Sticajem okolnosti moj otac je posle Drugog svetskog rata ode u SKOJ. Tako su mu naredili, jer smo mi kao porodica dosta postradali, mnogi su izginuli u četnicima. I onda je on, da bi i druge spasio, morao da pristane na to. U tom manastiru su posle rata držali nekakvo žito, baš visoko... Gotovo do one freske Svetog Save.

Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

 

 

- I onda mi je otac kasnije o tome pričao. I kako smo izlazili iz manastira pokazivao mi je dokle je bilo žito. A on je morao da to žito ubacuje u manastir... A ja izađem za njim i kažem "Tata, pa vidiš, ti si se ispovedio".

- Tako je to samo kod našeg naroda. Mi se, u stvari, i ne znajući - ispovedamo. Ceo naš narod. Mi se sada ispovedamo našem patrijarhu, mitropolitu Amfilohiju i nadamo se i Boga molimo da se vratimo svom gospodstvu. Možemo se vratiti samo velikim pokajanjem. Pokajanjem prvo prema sebi, pa jedan prema drugom, pa prema svojoj deci... 

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- A mom ocu to nisam morao da kažem kad je on već to uradio - ispričao je glumac.

Danilo Lazović ostao je upamćen po ulogama u popularnim televizijskim serijama, ali je nemerljiv i njegov angažman u pozorištu, što ga je učinilo jednom od legendi srpskog glumišta.

Legendarni glumac bio je i veliki poznavalac dela jednog od najvećih srpskih književnika, Petra Petrovića NJegoša.

U jednom intervjuu koji je dao za "TV Novosti", davne 2001. godine, Danilo Lazović je odgovorio upravo na pitanje o NJegošu, odnosu Srba prema velikom pesniku, te se tom prilikom osvrnuo i na svoje poreklo.

- Da. Napravio sam neki eksperiment da poeziju koja je napisana u ovom vremenu govorim paralelno sa poezijom NJegoševom. Prosto se oseti da je NJegoš od najsavremenijih naših pisaca, ali i najpostojaniji, najdostojanstveniji - istakao je tom prilikom pokojni glumac.

Foto: Fejsbuk printskrin/Danilo Lazovic

 

 

Na pitanje šta kao Crnogorac misli o odnosu naših savremenika prema NJegošu, Danilo lazović je odgovorio:

- Ja sam Srbin, nisam Crnogorac. Srbin sam iz Hercegovine, jer je pola Crne Gore Hercegovina. I sam NJegoš je jedan svoj izbor pesama nazvao "Ogledalo srpsko". Smatram da je NJegoš ogledalo u kojem se svaki naš čovek, hteo to ili ne, s vremena na vreme treba da ogledne. Prosto da vidi dokle je došao i šta još može i treba da uradi sa sobom - istakao je Danilo Lazović, pa dodao:

- Smatram da su savremeni srpski pesnici, priznavali to ili ne, upućeni na NJegoša, kao što su grčki na Homera. To što se dogodilo, sticajem okolnosti, da se NJegoš drži u zatvoru, na vrhu Lovćena, ne u kapeli, no u mauzoleju, kao u jednom habzburškom kazamatu, i da mu se opelo nije održalo dvadeset pet godina, bruka je svih nas. Ali, opet se nadam da će taj koji nas je upoznao sa lepotama i moćima slobode biti oslobođen i da će ponovo "prošetati" i Beogradom, i Cetinjem, i Podgoricom, i Mostarom - govorio je naš glumac 2001. godine.

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